Mừng phát khóc vì phim Hàn đỉnh cao này đã có phần 2: Nam chính là chiến thần visual, đố ai chê được câu nào

Cửa Hàng Sát Thủ (A Shop For Killers) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kang Ji Young. Bộ phim ngay lập tức gây bất ngờ cho khán giả khi nhân vật chủ chốt Jeong Jin Man (do Lee Dong Wook thủ vai) được thông báo đã qua đời do tự sát ngay từ tập đầu tiên. Cháu gái của anh là Jeong Ji An, một sinh viên đại học ở Seoul, phải tức tốc trở về quê lo hậu sự. Thế giới của Ji An một lần nữa trở nên hỗn loạn, bởi mối quan hệ chú cháu này vốn được nảy mầm từ những biến cố kinh hoàng trong quá khứ: sau đám tang bà, cô bé đã phải đối diện với bi kịch mất cả bố lẫn mẹ, thậm chí chứng kiến cảnh bạo lực tàn nhẫn ngay trong nhà. Khi kẻ thủ ác phát hiện và đuổi giết Ji An, chú Jin Man đã xuất hiện kịp thời cứu nguy, nhưng những việc kinh khủng đó đã khiến cô bé mắc chấn thương tâm lý và mất đi khả năng nói chuyện.

Ra mắt từ ngày 17/1, bộ phim đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút khi liên tục lọt vào top 10 phim hot nhất trên nền tảng Disney+ trong nhiều tuần. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho bộ phim, nhận xét rằng phim căng như dây đàn với cốt truyện cuốn hút và những cảnh đánh nhau chân thật, khiến họ không thể tua nổi một giây. Đương nhiên, vẻ ngoài của Lee Dong Wook cũng được xem là một điểm cộng lớn.

Tuy nhiên, việc kết thúc mùa 1 để lại hàng loạt bí ẩn chưa được giải đáp như sự mất tích của các nhân vật Bell, Ba Shin, Soo Min Hye và đặc biệt là cách Jeong Jin Man giả chết đã khiến khán giả vô cùng nôn nóng và mong chờ phần tiếp theo.

Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, Disney+ đã chính thức thông báo sản xuất Cửa Hàng Sát Thủ phần 2, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Thông tin này đã tạo nên một làn sóng bùng nổ trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sẵn sàng chờ đợi, thậm chí gửi thư với nội dung: "Chỉ cần dàn cast quay xong thuận lợi, chờ bao lâu cũng được!". Mùa mới sẽ có sự góp mặt của dàn diễn viên cũ cùng các gương mặt mới như Hyunri, Masaki Okada và Jung Yoo Ha.

Mùa 2 của bộ phim sẽ tiếp tục được đồng chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Kwon (Door Lock) và đạo diễn Noh Kyu Yeob (Go Outside), cùng với biên kịch Ji Ho Jin (Moment at Eighteen) phụ trách kịch bản. Bộ ba này từng chứng minh ở mùa 1 rằng họ không chỉ giỏi làm phim hành động mà còn cực kỳ chắc tay trong việc kể chuyện. Theo tiết lộ, lần này, câu chuyện sẽ có sự chuyển đổi lớn từ giai đoạn chạy trốn sang phản công, từ ẩn nấp sang đối đầu trực diện. Mục tiêu của Ji An và Jin Man không chỉ là chiến đấu để sống sót mà là lật ngược toàn bộ ván cờ.

Tại sự kiện Disney+ Originals Preview 2025 gần đây ở Hong Kong (Trung Quốc), đạo diễn Lee Kwon cùng hai diễn viên chính Lee Dong Wook và Kim Hye Joon đã chia sẻ nhiều thông tin hấp dẫn về mùa mới. Lee Dong Wook tỏ ra bất ngờ trước sự bùng nổ của mùa 1 và cảm ơn khán giả đã giúp phim có cơ hội làm tiếp mùa 2. Anh hé lộ rằng mùa mới sẽ tập trung giải thích lý do mọi chuyện xảy ra và làm rõ những bí ẩn về nhân vật Jeong Jin Man. Đặc biệt, anh cam kết các cảnh hành động sẽ được đầu tư dữ dội và hoành tráng hơn so với mùa trước.

Kim Hye Joon cũng bổ sung rằng, nếu mùa 1 tập trung vào các pha hành động dựa trên Muay Thái, thì mùa 2 sẽ chính thức đưa vào các cảnh đấu súng chuyên nghiệp. Đạo diễn Lee Kwon còn tiết lộ thêm rằng mùa 2 sẽ tiết lộ sự thật về tổ chức Babylon, một tổ chức hoạt động toàn cầu. Đây cũng là lý do có sự tham gia của các diễn viên mới như Masaki Okada và Hyunri, những người sẽ thủ vai hai nhân vật từng có mối quan hệ tốt với Jeong Jin Man trong quá khứ và nay bắt đầu cuộc truy đuổi để tìm ra anh.

Những hình ảnh trong phần 2 của bộ phim

Tóm lại, những bí mật chưa được giải đáp từ mùa 1 cùng với cuộc đối đầu chính thức giữa hai tổ chức Murder Help và Babylon hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến bùng nổ và bất ngờ trong mùa 2.

Trong bộ phim Cửa Hàng Sát Thủ, Lee Dong Wook đã khắc họa thành công hình ảnh một "ông chú" lạnh lùng, nghiêm khắc và rất có nguyên tắc. Tuy nhiên, nhân vật này đôi khi lại trở nên ngớ ngẩn và vụng về trong những việc liên quan đến cô cháu gái Ji An (Kim Hye Jun thủ vai). Tác phẩm này không chỉ là sân khấu để nam diễn viên thể hiện những màn hành động điêu luyện mà còn tỏa sáng nhờ phản ứng hóa học thú vị giữa anh và Kim Hye Jun, tạo nên điểm nhấn cảm xúc đặc biệt cho toàn bộ bộ phim.