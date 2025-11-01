Từ "diễn viên quốc dân" vạn người mê, Hwang Jung Eum vướng vòng lao lý vì biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Hunminjeongeum Entertainment là công ty giải trí do gia đình sở hữu, trong đó Hwang Jung Eum sở hữu 100% cổ phần và nghệ sĩ duy nhất của công ty.

Cô tự ý rút tiền khỏi công ty và tiêu xài cá nhân, dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng. Trước cơ quan điều tra, Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần, vào ngày 30/5 và 5/6/2025.

Hwang Jung Eum nhận án tù treo 4 năm vì hành vi tham ô

Đến tháng 9 vừa qua, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên 2 năm tù giam, nhưng cho hưởng án treo 4 năm về tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Tòa nhận định mức độ vi phạm của Hwang Jung Eum nghiêm trọng khi bị cáo sử dụng số tiền biển thủ từ công ty để mang đi đầu cơ tiền ảo và mua sắm hàng xa xỉ. Tuy nhiên, tòa vẫn cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho Hwang Jung Eum sau khi xét thấy bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi sai phạm kinh tế, bày tỏ sự ăn năn, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền, không gây thiệt hại trực tiếp cho người khác và vi phạm lần đầu. Đây là cơ sở để nữ diễn viên được hưởng án treo.

Sau khi nhận án phạt từ tòa, Hwang Jung Eum bật khóc rời phòng xử. Đứng trước truyền thông, minh tinh Gia Đình Là Số 1 gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúng: "Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho người hâm mộ, gây ồn ào truyền thông. Từ trước đến nay tôi chưa từng đến gần đồn cảnh sát, nên khi nghe phán quyết tôi đã không cầm được nước mắt".

Không còn là mỹ nhân xinh đẹp, Hwang Jung Eum lộ rõ dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi và phờ phạc trên gương mặt. Cô cũng được nhận xét già đi trông thấy sau khi vướng lao lý. Hiện tại, nữ diễn viên đang tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Sự nghiệp của cô sau này như thế nào còn là 1 ẩn số.

Hwang Jung Eum tiều tụy vì vướng vòng lao lý

Hwang Jung Eum sinh ngày 25/1/1985 tại Seoul, Hàn Quốc, là nữ diễn viên và ca sĩ được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt cùng vẻ đẹp rạng rỡ, thân thiện. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật năm 2001 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Sugar, trước khi rời nhóm để theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Hwang Jung Eum gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Gia Đình Là Số 1, Secret Love, Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, Lucky Romance, Mystic Pop-up Bar... Với khả năng biến hóa đa dạng, từ hài hước đến bi kịch, cô được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, từng nhận nhiều giải thưởng lớn như Baeksang Arts Awards và KBS Drama Awards.

Về đời sống cá nhân, Hwang Jung Eum kết hôn với doanh nhân kiêm cựu golf thủ Lee Young Don vào năm 2016. Cặp đôi có hai con trai, và dù từng trải qua giai đoạn rạn nứt hôn nhân, cả hai sau đó đã hòa giải và tái hợp. Nhưng đến năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi tuyên bố ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don trong ồn ào liên quan đến nợ nần và nghi vấn ngoại tình. Hwang Jung Eum từng chia sẻ rằng cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý sau cú sốc bị chồng phản bội. Cô thậm chí còn tố cáo nhầm "tiểu tam" của chồng, dẫn đến bị kiện và làm sứt mẻ hình ảnh trước công chúng. Cuộc sống làm mẹ đơn thân đối với cô không hề dễ dàng, nhưng nữ diễn viên cho biết đang từng bước vực dậy và cân bằng lại cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Hwang Jung Eum từng là diễn viên vạn người mê



