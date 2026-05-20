Sáng 20/5, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) đã có báo cáo nhanh về tình hình tiêu thoát nước trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, từ thời điểm 0h50' rạng sáng cùng ngày, nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện mưa rào rải rác và kéo dài.

Xí nghiệp Thi công cơ giới (thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) bố trí công nhân và các phương tiện chuyên dụng ứng trực tại đường Võ Chí Công.

Ghi nhận qua hệ thống quan trắc đến thời điểm 6h30 sáng, khu vực nội thành có lượng mưa phổ biến trên 40mm. Cụ thể, quận Hai Bà Trưng đạt 49,1mm; Cầu Giấy 48,4mm; khu vực Phú Thượng 46,1mm; Yên Sở 44,5mm; Thanh Liệt 44mm; Tây Hồ 43mm và Đông Ngạc 42,6mm...

Tại các huyện ngoại thành, lượng mưa có sự phân bổ không đồng đều. Đáng chú ý, xã Vĩnh Thanh ghi nhận lượng mưa lớn đột biến lên tới 75mm. Các khu vực lân cận như Phú Xuyên đạt mức 48,9mm; Thường Tín 38,2mm; trong khi đó tại Thanh Oai lượng mưa chỉ ở mức 10,3mm.

Do trận mưa diễn ra xuyên đêm và kéo dài đến sát khung giờ cao điểm người dân di chuyển đi làm, đi học, Công ty Thoát nước Hà Nội đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Lực lượng công nhân thoát nước được huy động ứng trực tại các vị trí trũng thấp, khẩn trương vớt rác tại các ga thu, khơi thông miệng cống để nước rút nhanh nhất. Tại thời điểm 6h30, Trạm bơm Yên Sở vận hành 6/20 tổ máy.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trong suốt trận mưa đêm và rạng sáng 20/5, trên địa bàn quản lý không xuất hiện điểm úng ngập, giao thông đi lại bình thường. Đến 6h30 ngày 20/5, trên địa bàn Thành phố còn mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn, ngày 20/5 Thành phố Hà Nội có khả năng tiếp tục có mưa rào và dông, Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.