Mua vàng từ khi giá 85 triệu đồng/lượng, người phụ nữ đã đu đỉnh thành công nhưng vẫn “mất ăn mất ngủ” vì 3 nguyên nhân

Vào khoảng tháng 10/2024, chị H.T.L. (31 tuổi, Hà Nội) quyết định rút sổ tiết kiệm 500 triệu đồng tích lũy trong 6 năm đi làm để mua vàng nhẫn, khi giá vàng ở mức 85 triệu đồng/lượng. Quyết định này khiến nhiều người xung quanh chị giật mình, thậm chí can ngăn. Họ cho rằng chị L. đã “đu đỉnh”, vàng có thể tăng nhanh nhưng cũng dễ "sập", nên đợi thêm một thời gian để giá giảm rồi mua.

Nhưng với chị, vàng là kênh tích trữ lâu dài, chống trượt giá và mang lại lợi nhuận cao hơn gửi ngân hàng. Thực tế sau gần hơn năm chứng minh quyết định này đúng: giá vàng bán ra hiện đã tăng lên mức 150 triệu đồng/lượng, trong khi đó các nhà vàng đang thu vào với giá 146-147 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoản lãi chị thu được từ gần 6 lượng vàng rơi vào khoảng 360 triệu đồng, cao gấp nhiều lần lãi tiết kiệm.

Dù "đu đỉnh thành công", chị H.T.L. vẫn còn nhiều nỗi lo.

Thứ nhất là việc cất giữ vàng. Dù đã đầu tư két sắt để đảm bảo an toàn, nhưng chị H.T.L. chia sẻ rằng vẫn "sợ bóng sợ gió" khi tưởng tượng đến cảnh một ngày tỉnh dậy sẽ thấy ai đó đã lấy đi tất cả vàng. Một lần, khi đang sắp xếp két sắt, cậu con trai của chị nghịch ngợm và vô tình làm rơi một nhẫn vàng trên sàn. Chị hốt hoảng nhặt vội, tim đập thình thịch. "Từ hôm đó, tôi phải kiểm tra két sắt vài lần trong ngày, thậm chí cảm giác đi đâu cũng không yên", chị L. thừa nhận.

Chị L. cũng tìm hiểu về các kênh đầu tư vàng “phi vật lý” như thông qua thị trường phái sinh hoặc các quỹ ETF. Đây là những hình thức phổ biến tại nước ngoài, vừa giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ biến động giá vàng, vừa không phải lo bảo quản. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những kênh này chưa thực sự phổ biến, chị lại không có nhiều kiến thức về tài chính, nên không đủ tự tin để mạo hiểm.

Thứ hai là không biết khi nào nên bán để tối đa lợi nhuận. Chị H.T.L. chia sẻ, từ ngày nắm vàng, mỗi sáng việc đầu tiên chị làm là mở điện thoại tra giá vàng. Vừa qua, thị trường vàng trong nước nhiều biến động. Khi giá đạt mốc 100 triệu đồng/lượng, chị đã nhiều lần cân nhắc chốt lời. Nhưng rồi lại chần chừ, nghĩ rằng vàng có thể còn tăng cao hơn.

Quả thật, chỉ ít tháng sau, vàng tăng tốc lên 120 triệu đồng/lượng, rồi nhanh chóng chạm ngưỡng 150 triệu đồng/lượng. Chị L. chi biết: "Tôi vui vì tài sản đang "sinh sôi", nhưng lại thấp thỏm vì không biết đâu là đỉnh thực sự. Nếu bán ra mà giá tiếp tục phá kỷ lục, tôi sẽ tiếc ngẩn ngơ; còn nếu giữ lại, chỉ cần một đợt điều chỉnh vài triệu đồng mỗi lượng, tôi đã thấy thành quả bốc hơi trước mắt".

Thứ ba là phân vân có nên phân bổ tiền vào các kênh đầu tư khác. Khi giá vàng tiếp tục tăng, nhiều người khuyên chị nên mua thêm để tận dụng cơ hội. Nhưng, chị L. lại lo răng nếu gom thêm vàng, tài sản sẽ dồn vào một chỗ, còn các khoản chi tiêu khác hay những cơ hội đầu tư khác sẽ bị hạn chế.

Dù đi kèm những lo lắng thường nhật, chị H.T.L. vẫn cảm thấy hạnh phúc với quyết định mua vàng của mình. Thực tế đã chứng minh đây là kênh sinh lời vượt trội. Nếu không mạnh dạn rút sổ lúc ấy, có lẽ chị đã bỏ lỡ cơ hội lớn trong đời.

Từ trải nghiệm này, chị rút ra bài học quan trọng: đầu tư nên đi đôi với sự cân bằng và phân bổ hợp lý. Vàng là kênh tích trữ an toàn, nhưng không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ; việc giữ một phần tài sản trong các kênh khác như tiết kiệm, trái phiếu hay các hình thức đầu tư ít rủi ro sẽ giúp giảm áp lực tâm lý và tăng tính linh hoạt.

Trong thời gian tới, chị L. dự định sẽ bán một phần vàng khi giá chạm ngưỡng mục tiêu, đồng thời cân nhắc chuyển một phần vốn sang các kênh khác để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chị tự tin rằng, với chiến lược này, vừa bảo toàn được lợi nhuận, vừa đảm bảo an toàn và yên tâm cho các kế hoạch tài chính dài hạn của bản thân.

*Theo chia sẻ từ chị H.T.L.

Minh Thư