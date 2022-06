Mùa vải đến, các chị em trổ tài làm vải sấy hay kem vải thì nhất định phải có những món đồ này nhé

Quả vải có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như như giàu vitamin C, giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Ngoài ra, ăn vải thường xuyên trong những tháng mùa hè giúp giảm nguy cơ bị ốm do cảm lạnh và cúm thông thường. Vải cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm tổn thương do stress oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do. Ngoài ra vải còn giúp nuôi dưỡng và điều chỉnh làn da thông qua việc giảm thiểu các vết thâm và đốm do mụn.



Những dụng cụ hỗ trợ làm các món ngon từ vải

Nồi chiên không dầu

Những năm gần đây các chị em rộ lên trend tự làm làm vải sấy bằng nồi chiên không dầu. Nếu bạn sấy vải thành vải khô thì bạn sẽ sử dụng trái vải quanh năm. Có thể dùng vải sấy như một món ăn vặt hay dùng để nấu chè cũng sẽ rất ngon và bổ dưỡng.

Các chị em có thể tham khảo nồi chiên không dầu Philips HD9270/90, sản phẩm có công suất 2000W, chế biến thức ăn nhanh, tiết kiệm thời gian chờ. Với nhiệt độ chiên lên đến 200 độ, chiếc nồi này phù hợp nấu nhiều loại thực phẩm. Dung tích nồi chiên 6.2 lít, phù hợp cho gia đình 4 - 6 thành viên.

Lò nướng

Nếu không muốn sử dụng nồi chiên không dầu thì các chị em cũng có thể dùng lò nướng để làm món vải sấy thơm ngon. Trong thời điểm vải chín rộ các chị em hãy tranh thủ mua vải để được những trái vải tươi ngon để làm vải sấy nhé.

Gợi ý các chị em lò nướng Sunhouse SHD4216 với dung tích 16L. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn sang trọng, vỏ ngoài được làm bằng inox với màu đen lì hiện đại, phù hợp với bất kỳ không gian căn bếp nào. Các chức năng của lò được điều khiển dễ dàng thông qua núm vặn, rất phù hợp với những người mới bắt đầu sử dụng lò nướng hiện đại.

Máy xay sinh tố

Team mê vải chắc hẳn sẽ không bỏ qua được món sinh tố vải thơm ngon. Vị chua ngọt của quả vải kết hợp với vị thơm béo của sữa tươi và sữa đặc sẽ tạo ra một món sinh tố ngon hết ý. Với món này thì nhất định các chị em cần sắm ngay một chiếc máy xay sinh tố.

Máy xay sinh tố Cuckoo CFM-E200XB với lưỡi dao 8 cánh bằng thép không gỉ giúp xay nhanh hơn và mịn hơn. Máy sở hữu động cơ bằng thép không gỉ mạnh mẽ và cối xay bằng nhựa Tritan không BPA chất liệu được sử dụng để làm bình sữa cho trẻ em và hộp đựng thực phẩm tuyệt đối an toàn với sức khỏe.

Máy ép chậm

Để làm nước ép vải thì chắc chắn cần có máy ép chậm rồi. Nhưng các chị em có biết là chúng ta còn có thể sử dụng máy ép chậm để làm kem không? Kem vải tới công chuyện với các chị em luôn.

Máy ép chậm Kalite KL 565 với công suất 240W giúp ép kiệt bã nguyên liệu cho ra lượng nước ép nhiều hơn. Máy có ống tiếp nguyên liệu lớn 75mm hỗ trợ ép nguyên liệu nguyên quả.

Lọ thủy tinh

Cuối cùng một món đồ nhỏ bé nhưng cũng không thể thiếu đó là những chiếc lọ thủy tinh để chúng ta có thể bảo quản vải sấy, đựng sinh tố hay nước ép. Hoặc chị em nào muốn làm vải ngâm đường thì cũng không thể thiếu lọ thủy tinh.

Các chị em có thể dễ dàng tìm mua các loại lọ thủy tinh trên trang thương mại điện tử như Lazada với đủ các loại mẫu mã và giá lại rất tốt.

