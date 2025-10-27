Đà Nẵng mưa to, hàng trăm hộ dân sơ tán, ca nô được 'ship khẩn' đi cứu ngập

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, dự báo từ tối 26/10 đến tối 28/10, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông.

Các xã miền núi ở Đà Nẵng sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng sạt lở, vùng có nguy cơ cao.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi TP Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) hiện, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Cảnh báo từ nay đến ngày 29/10, trên các sông khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức BĐ3 đến trên BĐ3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, mưa lớn đã gây sạt lở hàng loạt điểm trên địa bàn các xã miền núi, gồm: Trà Linh, Trà Liên, Trà Leng, Trà My, Phước Thành, Phước Chánh, Trà Đốc, Nam Trà My, Trà Giáp, Tây Giang…

Chính quyền các xã đã khẩn trương triển khai sơ tán dân ở các vùng sạt lở, vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn. Cụ thể, xã Trà Linh sơ tán cho 49 hộ hơn 206 nhân khẩu đến tạm trú ở nhà văn hóa thôn và các nhà dân kiên cố.

Xã Trà Leng di dời hơn 100 hộ với gần 330 người dân đến tạm trú tại các điểm an toàn. 35 em học sinh của trường THCS Trà Leng được bố trí sinh hoạt tại chỗ, bố trí giáo viên trực tại chỗ để nắm tình hình.

Các xã Trà Đốc, Nam Trà My, Trà My, Phước Thành, Phước Chánh, Trà Giáp cũng đã triển khai di dời hàng trăm hộ dân khỏi vùng sạt lở , vùng cảnh báo lũ quét.

Mưa lớn, sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Theo báo cáo sơ bộ, đến nay, nhiều xã, phường đã xảy ra tình trạng sạt lở đường giao thông, chia cắt các tuyến đường huyết mạch; sạt lở khu vực bờ biển, kè biển…

Cụ thể, tại xã Tây Giang, các tuyến đường giao thông tại Km23+480 tuyến đường ĐT.606 xảy ra tình trạng sạt lở taluy âm nền đường, sụt lún nền mặt đường đoạn từ Km23+454 - Km23+497 (chiều dài khoảng 43m).

UBND xã đã thông báo cho nhân dân biết, chủ động khi lưu thông qua đoạn đường này, đã tổ chức khắc phục tạm thời đảm bảo lưu thông. Tại xã Trà Linh, mưa lớn khiến khoảng 5.000m3 đất đá sạt lở tuyến các tuyến đường, chia cắt các thôn.

Bờ biển trên địa bàn phường Hội An Tây sạt lở kéo dài khoảng 3km, nước biển xâm thực sâu từ 7-10m, có đoạn xâm thực sâu vào gần 25-30m, nguy cơ đe dọa khu dân cư phía bên trong.

Mưa lớn khiến mực nước các sông lên nhanh.

UBND phường Hội An Tây đã báo cáo UBND thành phố, xin ý kiến chỉ đạo về việc kè tạm khu vực bị sạt lở và dự kiến di dời khoảng 30 hộ kinh doanh và 1 hộ dân bị ảnh hưởng khi tình hình sạt lở diễn biến phức tạp.

Tại xã Trà My, nước sông Trường dâng nhanh từ đầu nguồn thôn 2 Trà Giang cũ, chảy qua các thôn 1, 3, Đồng Bàu, Đồng Trường, Trấn Dương, Long Sơn, Tân Hiệp, tiếp tục có xu hướng tăng. Mái taluy dương, đoạn tiếp nối bờ kè đường Chu Huy Mân trên tuyến QL40B sạt lở. Một số tuyến đường, khu vực ngập sâu, gây khó khăn cho người dân lưu thông.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, dự báo, từ tối 26/10 đến tối 28/10, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm; các xã, phường vùng núi phía tây nam phổ biến 250-450mm, có nơi trên 600mm; các xã, phường vùng núi tây bắc 150-350mm, có nơi trên 400mm

‘Ship’ ca nô đến vùng nguy cơ ngập nặng ở Đà Nẵng ngay trong đêm

Khuya 26/10, anh Thanh cho hay đã đưa ba chiếc ca nô đến khu vực Quán Gò (xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng ).

Ca nô được xe tải "ship" từ TP Hồ Chí Minh, đến Đà Nẵng trong đêm 26/10.

Một chiếc được CLB huy động “ship” từ TP Hồ Chí Minh ra, đến tối cùng ngày xe tải đã chở đến Quán Gò và được cẩu xuống. Hai chiếc cano còn lại chuyển từ phường Tam Kỳ và cũng đến trong buổi tối.

Anh Thanh chia sẻ, trong hai ngày 25 và 26/10, nhiều nơi ở Đà Nẵng mưa to , kéo dài, cộng thêm thủy điện điều tiết xả lũ nên nhiều nơi bị ngập, sạt lở, chia cắt. Dự kiến mấy ngày tới mưa vẫn còn dài, lượng nước còn đổ về nhiều nên những vùng thấp có nguy cơ ngập lụt rất lớn. Xã Thăng Điền và một số khu vực lân cận đã có nơi ngập cục bộ.

“Chúng tôi đưa ca nô tới đây cùng 15 tình nguyện viên túc trực sẵn. Trong đêm hễ tình hình nước dâng cao, cần hỗ trợ bà con, đưa người ra khỏi vùng ngập thì sẽ chủ động và tiếp cận nhanh hơn”, anh Thanh nói.

Ngoài ra, ở các vùng nguy cơ ngập nặng khác, CLB Chuyến xe vạn tình cũng đã kết hợp với các đội nhóm thiện nguyện huy động ca nô tại địa bàn sẵn sàng ứng phó.

Những chiếc ca nô đã được đưa đến khu vực có nguy cơ ngập nặng.

Ngoài ca nô, các tình nguyện viên còn đưa hàng trăm chiếc áo phao đến các vùng trũng thấp ở xã Đại Lộc, Quế Sơn, khu vực ven sông Vu Gia – Thu Bồn.

Được biết từ sáng qua 26/10, thủy điện Đăk Mi 4 xả điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 500 - 2.500m 3 /s. Thủy điện Sông Tranh cũng vận hành điều tiết hồ Sông Tranh 2 để cắt, giảm lũ cho hạ du. Lưu lượng xả từ 10 - 1490 m 3 /s (tùy thuộc lưu lượng nước về hồ).

Hàng trăm áo phao đến với bà con các khu vực trũng thấp.

Tối cùng ngày, mực nước trên các sông của Đà Nẵng lên nhanh. Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Trung bộ dự báo ngày 27/10, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn lên ở mức báo động 3; sông Hàn ở mức xấp xỉ báo động 2; sông Tam Kỳ ở dưới mức báo động 1, sau đó đạt đỉnh, dao động ở mức cao. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi.