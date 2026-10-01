Mưa to, gió giật đổ sập cổng chào cao 5m ở TPHCM

Khoảng 18h30 hôm nay (1/10), mưa to kèm gió mạnh trút xuống khu vực phường Bình Dương, TPHCM, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ.

Trong lúc mưa to gió lớn, một cổng chào bằng thép trên đường Huỳnh Văn Lũy bất ngờ đổ sập, chắn ngang mặt đường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để xử lý sự cố. ﻿Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cổng chào cao khoảng 5m, rộng 20m, nằm tại đoạn giao với đường Phạm Ngọc Thạch. Công trình đổ xuống ngay trên phần đường dành cho phương tiện lưu thông, khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa rất to, kèm gió giật mạnh. Cổng chào nằm cách khu vực đèn tín hiệu giao thông khoảng 10 m.

“Lúc cổng chào đổ xuống, đường vắng người. Sau đó một lúc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và triển khai phương tiện, nhân lực để khắc phục sự cố”, một người dân cho biết.

Đến khoảng 20h, cổng chào được tháo dỡ, mặt đường được dọn dẹp để phương tiện lưu thông trở lại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Lãnh đạo UBND phường Bình Dương cho biết sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến xử lý sự cố.

Công tác khắc phục được triển khai ngay trong tối cùng ngày. Cổng chào được cắt điện, tháo dỡ và dọn dẹp khỏi mặt đường.

Đến khoảng 20h cùng ngày, hiện trường cơ bản được xử lý, các phương tiện có thể lưu thông trở lại bình thường.