Những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội quan sát mưa sao băng Leonids vào rạng sáng 18/11. Đây là một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý diễn ra hằng năm vào tháng 11, có nguồn gốc từ những mảnh vụn còn sót lại của sao chổi 55P/Tempel-Tuttle.

NASA cho biết thời điểm thuận lợi để quan sát Leonids là trước bình minh ngày 18/11, sau khi Mặt Trăng lặn. Trong điều kiện lý tưởng, trận mưa sao băng có thể đạt tần suất khoảng 15 vệt sáng mỗi giờ.

Tuy nhiên, số lượng thực tế mà người quan sát nhìn thấy có thể thấp hơn, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, độ tối của bầu trời và mức độ ô nhiễm ánh sáng.

Leonids hoạt động hằng năm khi Trái Đất di chuyển qua khu vực chứa những mảnh vụn do sao chổi 55P/Tempel-Tuttle để lại trong hành trình quanh Mặt Trời. Khi đi qua gần Mặt Trời, sao chổi giải phóng bụi và các mảnh vật chất nhỏ, tạo thành một dải tàn dư trong không gian.

Mỗi khi Trái Đất đi qua khu vực này, các mảnh vụn lao vào khí quyển với tốc độ rất cao, ma sát và nóng lên, tạo thành những vệt sáng mà con người thường gọi là sao băng. Leonids được đánh giá là một trong những trận mưa sao băng có tốc độ nhanh nhất, với vận tốc khoảng 71 km/giây.

Tên gọi Leonids bắt nguồn từ chòm sao Leo (Sư Tử), nơi tập trung điểm phát xạ biểu kiến của trận mưa sao băng. Đây là khu vực mà các vệt sáng dường như xuất phát khi quan sát từ Trái Đất. Tuy nhiên, sao băng không chỉ xuất hiện quanh chòm sao này mà có thể di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau trên bầu trời.

Cách quan sát mưa sao băng Leonids

Khoảng 2 giờ sáng ngày 18/11, chòm sao Leo lên đủ cao để người quan sát có thể nhận diện rõ hơn nếu bầu trời quang đãng. Đây là một trong những khu vực nên hướng mắt tới khi theo dõi Leonids.

Thời điểm gần bình minh cũng được đánh giá thuận lợi do điểm phát xạ của trận mưa sao băng lên cao hơn trên bầu trời. Người quan sát không cần sử dụng kính thiên văn hay ống nhòm, bởi các vệt sao băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Để tăng khả năng quan sát, nên chọn địa điểm có tầm nhìn rộng, ít ánh sáng nhân tạo và tránh xa các khu vực đô thị đông đúc. Người xem cũng cần dành khoảng 20-30 phút để mắt thích nghi với bóng tối, đồng thời quan sát một vùng trời rộng thay vì chỉ tập trung vào chòm sao Leo.

Điều kiện thời tiết đóng vai trò quan trọng đối với khả năng quan sát. Mây dày, sương mù hoặc ánh sáng đô thị có thể khiến những vệt sao băng mờ khó được nhận ra. Vì vậy, bầu trời quang đãng và ít ánh sáng là những yếu tố cần thiết để theo dõi hiện tượng.