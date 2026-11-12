Đừng ngủ quên vào rạng sáng 18/11: Bầu trời Việt Nam có thể xuất hiện mưa sao băng, đẹp nhất trong 3 tiếng đặc biệt

Nếu đang tìm kiếm một lý do để thức khuya hoặc dậy thật sớm giữa tháng 11, đây có lẽ là một gợi ý không tồi. Mưa sao băng Leonids, một trong những hiện tượng thiên văn quen thuộc vào cuối năm, đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hoạt động mạnh nhất. Đặc biệt, người yêu thiên văn tại Việt Nam cũng có cơ hội chứng kiến những vệt sáng bất ngờ lướt qua bầu trời mà không cần đến kính thiên văn hay thiết bị quan sát chuyên dụng.

Đêm 17, rạng sáng 18/11: Cuộc hẹn đáng mong chờ với bầu trời

Theo thông tin từ NASA và các tổ chức thiên văn quốc tế, mưa sao băng Leonids hoạt động từ ngày 6 đến 30/11/2026, với thời điểm cực đại rơi vào khoảng ngày 17–18/11.

Trong điều kiện lý tưởng, Leonids có thể đạt tốc độ khoảng 15 sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên, đây là chỉ số lý thuyết khi quan sát dưới bầu trời tối, quang đãng và vị trí quan sát thuận lợi. Số sao băng thực tế nhìn thấy, đặc biệt ở các thành phố lớn, thường thấp hơn đáng kể.

Với người quan sát tại Việt Nam, khoảng thời gian đáng cân nhắc nhất là từ 2 giờ đến 5 giờ sáng ngày 18/11. Đây là lúc chòm sao Sư Tử, nơi các sao băng Leonids dường như xuất phát, đã lên tương đối cao trên bầu trời, đồng thời ánh trăng ít ảnh hưởng hơn đến việc quan sát.

Điểm thú vị là mưa sao băng không diễn ra giống những màn pháo hoa liên tục. Có thể phải đợi khá lâu mới thấy một vệt sáng xuất hiện, nhưng chính sự bất ngờ ấy lại khiến việc ngắm sao trở nên đặc biệt.

Dù vậy, Leonids năm nay không được dự báo sẽ xuất hiện hiện tượng bão sao băng. Người quan sát nên chuẩn bị tâm lý rằng có thể chỉ nhìn thấy một vài vệt sáng trong cả giờ đồng hồ, tùy điều kiện thời tiết và mức độ ô nhiễm ánh sáng.

Vì sao Leonids được gọi là một trong những trận mưa sao băng đặc biệt nhất?

Leonids là mưa sao băng có nguồn gốc từ những mảnh bụi và vật chất do sao chổi 55P/Tempel-Tuttle để lại trên quỹ đạo. Khi Trái Đất đi qua vùng không gian chứa các mảnh vật chất này, chúng lao vào khí quyển với tốc độ rất lớn. Sự tương tác với không khí khiến những hạt vật chất nóng lên, tạo ra các vệt sáng mà chúng ta thường gọi là sao băng.

Điều khiến Leonids nổi tiếng chính là tốc độ. Các sao băng thuộc nhóm này có thể di chuyển với vận tốc khoảng 71 km/giây, thuộc nhóm nhanh nhất trong những trận mưa sao băng thường niên.

Trong lịch sử, Leonids từng tạo nên những cơn bão sao băng ngoạn mục, đặc biệt vào các năm 1833, 1866 và 1966. Khi ấy, số lượng sao băng xuất hiện dày đặc, tạo nên cảnh tượng hiếm có trên bầu trời. Những đợt hoạt động mạnh vào năm 1999, 2001 và 2002 cũng khiến Leonids trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng thiên văn.

Tuy nhiên, năm 2026 không được dự báo có một màn trình diễn với hàng trăm hay hàng nghìn sao băng mỗi giờ. Thay vào đó, đây là cơ hội để quan sát trận mưa sao băng thường niên với cường độ vừa phải.

Người Việt muốn ngắm mưa sao băng nên chuẩn bị gì?

Tin vui là không cần sở hữu kính thiên văn đắt tiền, người yêu thiên văn vẫn có thể quan sát Leonids bằng mắt thường.

Điều quan trọng nhất là lựa chọn nơi có bầu trời tối, tầm nhìn rộng và ít ánh đèn nhân tạo. Những khu vực ngoại ô, vùng đồi núi hoặc địa điểm cách xa trung tâm đô thị thường có điều kiện quan sát thuận lợi hơn.

Nếu ở Hà Nội, TP.HCM hoặc những khu vực đông dân cư, ánh sáng từ các tòa nhà, biển quảng cáo và đèn đường có thể khiến việc nhìn thấy sao băng trở nên khó khăn. Vì vậy, một địa điểm an toàn ở ngoại ô sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc nếu điều kiện di chuyển cho phép.

Khi quan sát, không nhất thiết phải nhìn chằm chằm vào chòm sao Sư Tử. Sao băng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên bầu trời, nên tốt nhất là lựa chọn một vùng trời rộng, thoáng và hạn chế các vật cản.

Hãy dành khoảng 20-30 phút để mắt thích nghi với bóng tối, tránh liên tục nhìn vào điện thoại có màn hình sáng. Một chiếc ghế ngả lưng, áo khoác ấm và bình nước cũng có thể giúp trải nghiệm thoải mái hơn, đặc biệt khi phải chờ đợi giữa đêm.

Nếu muốn chụp ảnh, máy ảnh có khả năng phơi sáng lâu, ống kính góc rộng và chân máy chắc chắn sẽ hữu ích. Với điện thoại, chế độ chụp đêm có thể ghi lại bầu trời sao trong một số điều kiện, nhưng việc bắt được một vệt sao băng vẫn phụ thuộc nhiều vào thời điểm và sự may mắn.

Quan trọng nhất, hãy kiểm tra dự báo mây và mưa trước khi lên kế hoạch. Một bầu trời quang đãng có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc cố gắng canh chính xác từng phút cực đại.

Giữa nhịp sống bận rộn, đôi khi một cuộc hẹn với bầu trời cũng là trải nghiệm đáng thử. Không cần phải đi quá xa hay chuẩn bị điều gì cầu kỳ, chỉ cần một khoảng không gian đủ tối, một chút kiên nhẫn và may mắn, bạn có thể bắt gặp khoảnh khắc một vệt sáng bất ngờ xé ngang màn đêm.

Và biết đâu, giữa lúc đang ngước nhìn bầu trời rạng sáng 18/11, một điều ước cũng sẽ bất chợt xuất hiện trong đầu bạn.