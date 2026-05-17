Mua sắm qua Shopee, làm thêm 1 bước này thì tiết kiệm khối: Có đơn giảm hẳn 924k không đùa!

Nhắc đến chuyện mua sắm online sao cho tối ưu và hời nhất, đa số mọi người thường nghĩ ngay tới 2 phương án: 1 là săn sale, 2 là săn voucher, mà nếu kết hợp được cả 2 thì lại quá tốt! Trong các đợt sale lớn mà lại còn "vợt" được thêm dăm ba mã giảm giá, mã freeship nữa thì còn gì bằng. Chuyện này hoàn toàn dễ hiểu, chẳng có gì phải bàn cãi nữa.

Tuy nhiên còn 1 cách cũng hời không kém nhưng không ít người lại đang bỏ qua: Tích Shopee Xu rồi đổi thành tiền trừ thẳng vào đơn hàng.

Shopee Xu là đơn vị điểm thưởng tích lũy được sử dụng riêng trên ứng dụng Shopee để giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng, quy đổi mã giảm giá (voucher) hoặc tham gia các chương trình giải trí. Tỉ lệ quy đổi là 1 Xu = 1 VNĐ.

Ít thì vài chục nghìn, nhiều thì gần 1 triệu

1 VNĐ, nghe qua thì tưởng chắc đáng là bao cả, nhưng vậy là sai rồi! Không phải tự nhiên người ta có câu "tích tiểu thành đại", "tích gió thành bão" hay "kiến tha lâu cũng đầy tổ". Quá trình tích Shopee Xu cũng hệt như vậy.

Thử nhìn những đơn hàng dưới đây là biết, có đơn nếu bật chế độ "dùng Shopee xu" thì có thể giảm được tiền chục nghìn đến hàng trăm nghìn.

24600 Shopee xu tương tương 24.600 đồng - Số tiền giảm giá cho 1 đơn hàng online như thế này cũng có thể gọi là hời rồi!

Hay như đơn hàng này, nếu dùng hết số lượng Shopee Xu đã tích thì có thể giảm tới 170.600 đồng!

Còn đây mới gọi là khủng: 924.600 Shopee Xu, nếu trừ trực tiếp vào đơn hàng trên Shopee, số tiền giảm được là 924.600 đồng. Săn sale hay săn voucher nhiều khi cũng chưa được tới cỡ này.

924k tiền tươi thóc thật luôn!

Điều thú vị nữa là trong hệ sinh thái Shopee - bao gồm sàn thương mại điện tử Shopee và ứng dụng đặt đồ ăn Shopee Food, bạn có thể bạn tích Shopee Xu ở nền tảng này và tiêu dùng ở nền tảng kia.

Làm thế nào để tích được Shopee Xu?

1. Đánh giá sản phẩm đã mua trên Shopee

Sau khi hoàn thành xong 1 đơn hàng trên Shopee, nếu tiến hành các thao tác đánh giá sản phẩm/đơn hàng, bạn sẽ được nền tảng tặng Shopee Xu.

Như thế này chẳng hạn

Mỗi lần đánh giá có đủ ít nhất 1 video, 1 hình ảnh và cảm nhận từ 50 ký tự trở lên, sẽ được nhận 600 Shopee Xu.

2. Thanh toán bằng ví ShopeePay cho đơn hàng trên ShopeeFood

Chỉ cần đặt đồ ăn trên ShopeeFood và thanh toán qua ShopeePay, bạn sẽ tự động được tặng xu mà không cần phải làm thêm bất kỳ thao tác nào. Sau đó nếu chịu khó đánh giá quán và tài xế, bạn có thể sẽ được tặng thêm Shopee Xu bên cạnh số Xu mặc định được tặng qua mỗi đơn hàng.

3. Nhớ dùng trước khi hết hạn

Shopee Xu thường có thời hạn sử dụng nhất định. Nếu tích quá lâu mà quên dùng, số Xu này có thể hết hạn và "biến mất". Nếu đó chỉ là vài nghìn thì không sao, chứ vài chục nghìn hay vài trăm nghìn mà quên mất không dùng thì quả thực là tiếc đấy.

Thế nên đừng quên vào kiểm tra Shopee Xu hàng tuần hoặc hàng tháng. Chỉ cần mở Shopee, vào mục "Tôi" ở góc dưới cùng bên phải màn hình, chọn "Tiện ích của tôi", sau đó nhấn vào mục Shopee Xu. Tại đây, bạn sẽ thấy tổng số xu hiện có, lịch sử nhận/dùng xu và hạn sử dụng của chúng.