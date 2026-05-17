Dành nửa tháng lương mua máy mát xa, ở nhà thuê vẫn đầu tư: Giờ dùng tiền "đắp lên người" chứ không tiết kiệm mua nhà nữa

Khi mua nhà trở thành một gạch đầu dòng trong danh sách “những mục tiêu chưa biết bao giờ mới làm nổi”, không ít người - đặc biệt là các bạn trẻ đã thay đổi quan niệm chi tiêu, chuyển từ “ưu tiên tiết kiệm” sang “ưu tiên sống sướng”. Nói như vậy không có nghĩa là họ từ chối tiết kiệm, mà chỉ đơn giản là giảm khoản tích lũy đi để tăng ngân sách cho những thứ phục sự tiện nghi trong cuộc sống hàng ngày.

Đơn cử như tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây: Với mức lương “đầu 2” ở Hà Nội, cô không đủ tiền chi hơn chục triệu để mua ghế massage. Lý do rất đơn giản vì cố tiết kiệm cũng khó mua nhà với mức lương đó, nên thôi mình sống thư giãn trước đã!

Chia sẻ của cô nhận được nhiều sự ủng hộ của những người “lương chẳng đủ mua nhà” (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, không ít người cũng bày tỏ quan điểm tương tự: Vừa tiết kiệm, vừa tận hưởng cuộc sống chứ không còn cố gắng giảm chi để tích lũy tối đa như xưa nữa.

“Lương mình 30 triệu, có tháng hơn nếu có thưởng hoặc có thêm job ngoài. Mình thuê nhà ở 1 mình hết cỡ 7 triệu cả tiền dịch vụ, ăn uống 6 triệu, mua sắm trải nghiệm 7 triệu. Còn dư 10 triệu vẫn đủ yên tâm mà vậy thoải mái hơn hẳn. Chứ tầm 2 năm trước mình cũng áp lực mua nhà lắm, kiểu lương mình không cao cũng chẳng thấp, cố mua nhà thì chi tiêu bó buộc mà không cố mua nhà thì lại thấy hoang mang” - Một người bộc bạch.

“Xưa thì còn kêu sao mãi chưa mua được nhà, chứ giờ thì mình cũng chịu. Với cả tính ra mua nhà thì kiểu gì cũng phải đi vay, rồi áp lực nợ nần có khi còn khổ hơn đi thuê. Thế nên quan trọng là sống sao cho mình đỡ khổ, mình thấy vui thấy sướng trước đã, chứ nhà cửa khó qua thì thôi” - Một người đồng tình.

“Vợ chồng mình mới cưới, cũng ở Hà Nội, tổng thu nhập thì cũng không hẳn là thấp, khoảng 50-55 triệu/tháng 2 người, nhưng bảo để mua nhà thì chưa biết mùa xuân nào mới nổi tại tiết kiệm còn đang ít, xong lại cũng đang sắp có em bé nữa. Cũng tính tiết kiệm mua nhà mà nghĩ còn phải đi ở thuê 5-7 năm nữa là ít, nên cũng vừa chi tiền sắm mới hết đồ điện tử với nội thất” - Một người chia sẻ.

“Mua nhà” không còn là mục tiêu số 1 của Gen Z, các cặp vợ chồng trẻ?

Sau 1 khoảng thời gian choáng váng, hoang mang và có phần chán nản vì giá nhà tăng quá nhanh, không ít người quyết định đã đến lúc phải sống cho hiện tại nhiều hơn. Chuyện mua nhà thì thôi cứ để sau.

Đó là tình trạng của Gen Z và các cặp vợ chồng trẻ ở Đài Loan (Trung Quốc).

Vợ chồng trẻ Chien Yu Liu và Cheng Wei Yu là một trong số đó. Khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn, cả hai dành gần như mọi cuối tuần để đi xem nhà, ghé qua các văn phòng môi giới và tìm kiếm căn hộ đầu tiên phù hợp với khả năng tài chính của mình. Thế nhưng càng tìm, họ càng cảm thấy áp lực.

Cheng Wei Yu chia sẻ rằng vấn đề lớn nhất hiện tại là giá nhà quá cao. Nếu tìm được căn nằm trong ngân sách thì thường nhà đã cũ hoặc vị trí quá xa nơi làm việc. Còn những căn hộ ở vị trí thuận tiện đi lại, tiện ích đầy đủ thì vượt xa khả năng chi trả.

Chien Yu Liu cho biết gia đình hai bên cũng thường xuyên khuyên nhủ lẫn thúc giục 2 vợ chồng mua nhà để còn có con, khiến việc mua nhà càng trở nên căng thẳng hơn. Và sau khoảng hơn 1 năm đắn đo lưỡng lự giữa nhiều luồng ý kiến lẫn lời khuyên, vợ chồng Chien Yu Liu quyết định gác lại thói quen đi xem nhà vào cuối tuần, mục tiêu mua nhà cũng hoãn vô thời hạn.

Theo báo cáo mới nhất của Global Property Guide công bố năm 2026, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập tại Đài Loan (Trung Quốc) đã lên tới 15,41 lần trong năm 2025. Dù đã giảm nhẹ so với mức 16,43 lần của năm 2024, đây vẫn là con số cực kỳ cao nên không có gì khó hiểu khi nhiều người chẳng còn mặn mà với việc cố gắng mua nhà.

Hiện tại, một căn hộ 2 phòng ngủ ở khu vực trung tâm Đài Loan (Trung Quốc) có thể được rao bán với giá 1,4 triệu USD, trong khi thu nhập trung bình hàng năm của người Đài Loan (Trung Quốc) chỉ khoảng 32.000 USD. Điều này nghĩa là nếu tiết kiệm toàn bộ thu nhập trong điều kiện giá nhà không tăng, cũng phải mất 44 năm, người có thu nhập trung bình tại Đài Loan (Trung Quốc) mới có thể mua nhà - rõ ràng, đây là điều không thể.

(Nguồn: Threads, ABC News)