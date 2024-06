"Mua sắm đồ cũ" - Xu hướng mới của giới trẻ

Sự ra đời của Oreka - một ứng dụng thương mại điện tử chuyên mua bán đồ cũ có đảm bảo tại Việt Nam đã và đang kích thích sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng này.



Giới trẻ "chuộng" mua đồ cũ vì giá tốt và bảo vệ môi trường

Thay vì lựa chọn mua các món đồ mới, nhiều bạn trẻ đang có xu hướng chuyển sang mua các sản phẩm đồ cũ (đồ secondhand) vì mức giá phải chăng và góp phần bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của QuestMobile, thế hệ sinh sau những năm 90 đang là nhóm mua sắm chính.

Giới trẻ ngày càng "chuộng" mua sắm đồ cũ.

Bạn Phương Anh, 26 tuổi, hiện là một nhân viên văn phòng tại thành phố Hà Nội cho biết:



"Tôi thích mua các loại quần áo cũ bởi vì nó vừa với túi tiền, góp phần giảm rác thải thời trang. Mặt khác tôi có thể tìm được những món đồ độc đáo thể hiện cá tính của mình."

Năm ngoái, Lisa - thành viên của nhóm Blackpink đã gây sốt cộng đồng mạng khi chụp ảnh tại một cửa hàng bán đồ cũ tại Pháp. Trước đó, cô ca sĩ tài năng cũng từng chia sẻ, bản thân là một người rất thích các món đồ cổ điển trong phim tài liệu. Thậm chí, cô đã chi hơn 1 triệu won (tương đương gần 19 triệu đồng) chỉ để mua một chiếc áo cũ 20 năm. Sở thích săn đồ "si" của Lisa đã truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ hiện nay.

Cùng với đó, sự phát triển của internet, công nghệ số và sự ra đời của các sàn thương mại điện tử đã và đang góp phần thúc đẩy xu hướng mua sắm đồ cũ của giới trẻ. Theo đó, gần 70% gen Z lựa chọn các sàn thương mại điện tử là khởi đầu cho hành trình mua sắm của mình.

Mua sắm đồ cũ trên sàn thương mại điện tử được giới trẻ yêu thích.

Oreka - nền tảng mua bán đồ cũ được giới trẻ yêu thích



Tại sao Oreka là nền tảng thương mại điện tử mua sắm đồ cũ được những người yêu môi trường và giới trẻ yêu thích?

Trước hết, Oreka hoạt động như một nền tảng trung gian giúp quá trình mua bán đồ cũ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Oreka liên kết với các đơn vị vận chuyển, khi phát sinh đơn hàng, người bán chỉ cần đóng gói sản phẩm, đơn vị vận chuyển sẽ đến lấy và giao trực tiếp cho người mua. Qua đó, giúp tăng trải nghiệm mua bán của cả người mua và người bán, tối ưu hóa về thời gian, cũng như chi phí vận chuyển.

Ví dụ, khi bạn cần mua sách cũ hay quần áo secondhand trên Oreka, bạn chỉ cần vào ứng dụng trên điện thoại hoặc website www.oreka.vn tìm và chọn mua món đồ ưng ý, sau đó, bạn chỉ cần đợi đơn vị vận chuyển giao hàng đến.

Hơn thế nữa, Oreka hỗ trợ việc thanh toán được đảm bảo, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng lừa đảo hoặc chất lượng sản phẩm không đúng như mô tả. Người mua có 3 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi báo cáo/khiếu nại và người mua sẽ được đảm bảo hoàn tiền trong trường hợp sản phẩm không đúng như mô tả.

Đội ngũ nhân sự trẻ đang góp sức vào nỗ lực bảo vệ trái đất tại Oreka.

Được thành lập từ năm 2021, Orek a ra đời với mục tiêu quan trọng nhất là hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động tái sử dụng đồ dùng cũ để tăng vòng đời sử dụng của chúng, từ đó giúp giảm thiểu lượng rác thải gây ô nhiễm môi trường.



Đồng thời, Oreka cũng đặt mục tiêu trở thành một nền tảng thương mại điện tử uy tín chuyên cho đồ cũ.

Oreka - nền tảng mua bán đồ cũ thông minh, tiện lợi.

Trong tương lai, nhờ vào sự cần thiết cũng như nhu cầu của thị trường, Oreka sẽ ngày càng đem đến những dịch vụ chất lượng hơn nữa, gia tăng sự an toàn, hiệu quả cho quá trình giao dịch mua bán đồ cũ trực tuyến. Đồng thời, Oreka cũng sẽ tạo nên một cộng đồng sống xanh, sống bền vững dựa trên giá trị cốt lõi là gia tăng vòng đời cho các sản phẩm, từ đó giúp bảo vệ môi trường.



