Mùa phim Oscars 2026 tại rạp Việt

Hình ảnh trong phim Căn nhà ký ức

Bộ phim One Battle After Another (tựa chiếu tại rạp Việt - Trận chiến sau trận chiến) chính thức trở lại tại 18 rạp thuộc hệ thống CGV, trong vòng 1 tuần duy nhất từ 20/3 - 26/3. Đây là tác phẩm điện ảnh đã chiến thắng vang dội với 6 tượng vàng Oscar trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất và giải lần đầu tiên xuất hiện tại Oscars 2026 - Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất.

Phim One Battle After Another thắng lớn tại Lễ trao giải Oscars 2026 (Ảnh: AP)

Trước đó khi lần đầu công chiếu tại Việt Nam, One Battle After Another đạt doanh thu xấp xỉ 5 tỷ đồng (theo thống kê tham khảo từ Box Office Vietnam). Các khán giả xem phim đã có những đánh giá rất tích cực về tác phẩm điện ảnh với diễn xuất chính của tài tử Leonardo DiCaprio.

Chính thức công chiếu cùng ngày 20/3 với One Battle After Another là Sentimental Value (tựa rạp Việt là Căn nhà ký ức) - đại diện của điện ảnh Na Uy tranh giải Oscars và chiến thắng ở hạng mục Phim Quốc tế. Đây cũng là tác phẩm nhận được tổng cộng tới 9 đề cử Oscars trong đó 4 đề cử thuộc về dàn diễn viên chính - phụ. Không đi theo những chủ đề thời sự, nóng bỏng, không dấy lên những tranh cãi về chính trị, tôn giáo, Căn nhà ký ức từ đạo diễn Joachim Trier là bộ phim tình cảm gia đình với sự giản dị nhưng sâu sắc thấm thía.

Trong đoạn phỏng vấn đặc biệt phát tại buổi truyền hình trực tiếp Lễ trao giải Oscars 2026, đạo diễn Joachim Trier đã cho biết: "Bộ phim này với tôi là câu chuyện về những vụng về và rào cản vô hình khi ta nỗ lực sẻ chia với những người thân thiết nhất. Thú thực đó là điều chẳng hề dễ dàng, ít nhất với những người tôi biết. Mọi thứ cứ mơ hồ, khó nắm bắt để rồi khi định vừa đưa ra những điều quan trọng lại khẽ khàng tuột khỏi tầm tay. Mong khán giả tìm thấy được sự đồng điệu trong đó".

Chia sẻ của đạo diễn Joachim Trier về bộ phim Căn nhà ký ức

Đạo diễn Joachim Trier cùng dàn diễn viên phim Căn nhà ký ức nhận giải Oscar Phim Quốc tế xuất sắc nhất

Chi tiết khiến người xem day dứt với Căn nhà ký ức nằm ở cách phim khắc họa nỗi trăn trở của người nghệ sĩ khi đứng trước việc sáng tạo. Trong câu chuyện, cả người cha là một đạo diễn kỳ cựu và cô con gái làm diễn viên đều phải đối diện với những câu hỏi lớn về nghệ thuật. Gustav (Stellan Skarsgård đóng) mang nặng khát vọng tạo ra một tác phẩm có ý nghĩa, một bộ phim có thể là cuối cùng trong sự nghiệp và cũng là món quà muộn màng cho con gái.

Stellan Skarsgård nhận giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn người cha trong phim Căn nhà ký ức (Ảnh: June)

Người làm phim già loay hoay trong thời đại mới, thời mà điện ảnh cũng chỉ được coi như một loại nội dung. Nhưng ông vẫn cố gắng truyền lại khí chất nghệ sĩ cho thế hệ trẻ và đồng thời tìm cách đối thoại với quá khứ của chính mình.

Renate Reinsve gây ấn tượng mạnh với diễn xuất bùng nổ cảm xúc (Ảnh: June)

Trong khi đó, Nora (Renate Reinsve đóng) với tâm hồn nhạy cảm được di truyền từ cha, lại phải vật lộn với sự cô độc mà một tuổi thơ không trọn vẹn đã tạo ra. Nó làm cô không thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng là cội rễ làm nên tài năng đang chờ được tỏa sáng trong một vai diễn xuất chúng. Hai góc nhìn này đồng thời phản ánh một nỗi trăn trở quen thuộc của những người làm nghệ thuật: Trên hành trình hoàn thành những tác phẩm lớn, làm thế nào để vượt qua những lực cản ở cả bên trong nội tâm, lẫn ở các tương tác xã hội xung quanh. Chính sự đối chiếu giữa hai thế hệ nghệ sĩ đã mang đến cho bộ phim chiều sâu suy tư, đồng thời khiến câu chuyện trở nên gần gũi với nhiều người làm sáng tạo.

Chính sự gần gũi nhưng đầy chiều sâu này đã giúp bộ phim chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả trên thế giới. Những chủ đề về gia đình, nghệ thuật và sự hòa giải mang tính phổ quát đã khiến câu chuyện trở nên dễ đồng cảm dù bối cảnh diễn ra tại châu Âu.

Phim Căn nhà ký ức là nốt lặng cảm xúc khác biệt trong mùa giải Oscars kịch tính (Ảnh: June)

Bộ phim sử dụng nhịp kể chậm rãi, nhiều khoảng lặng và những đoạn đối thoại giàu cảm xúc để dẫn dắt câu chuyện. Thay vì những cao trào kịch tính quen thuộc, phim lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, để khán giả dần khám phá những lớp ký ức của các nhân vật.

Bên cạnh đó, hình ảnh căn nhà gia đình đóng vai trò quan trọng trong bộ phim. Không gian này không chỉ là bối cảnh mà còn là biểu tượng cho ký ức và lịch sử của gia đình. Qua từng khung hình, căn nhà trở thành nơi lưu giữ những câu chuyện trong quá khứ và những cảm xúc chưa được nói ra. Ngay từ đoạn mở đầu, căn nhà đã xuất hiện như một "nhân vật" quan trọng, dõi theo từng bước chân của những đứa trẻ, những biến động trong cuộc đời, những rạn vỡ, những vết thương trong lòng người dường như cũng hằn sâu, ghi dấu trên những bức tường, trên sàn nhà...

Trong buổi chiếu sớm dành cho báo giới và các khách mời trước thềm công chiếu chính thức (từ 20/3), đại diện đơn vị đưa phim Căn nhà ký ức về rạp Việt đã chia sẻ thêm kế hoạch giới thiệu loạt phim gây chú ý trên đường đua giải thưởng Oscars 2026. Trong số đó có các ứng cử viên nhận đề cử như Sirāt và The Voice of Hind Rajab. Ngoài ra bộ phim được lựa chọn đại diện cho Thái Lan tranh giải Oscars 2026 - A Useful Ghost - cũng nằm trong danh sách dự kiến được giới thiệu tại rạp Việt thời gian tới. Dự án “Một lít phim” định hướng mang đến loạt phim nghệ thuật quốc tế từng gây tiếng vang tại các liên hoan phim lớn, trải dài từ điện ảnh châu Âu đến các nền điện ảnh độc lập đương đại. Đây được xem là bước đi cụ thể hóa mục tiêu dài hạn của dự án: không chỉ dừng lại ở những sự kiện đơn lẻ, mà từng bước xây dựng một nhịp chiếu ổn định cho dòng phim nghệ thuật tại rạp, giúp khán giả Việt Nam có cơ hội tiếp cận đa dạng hơn với điện ảnh thế giới trong một không gian thưởng thức chuyên nghiệp.

Ngoài ra hiện tại ở các rạp Việt cũng đang có các suất chiếu dành cho phim Kokuho (Quốc bảo) - đại diện của Nhật Bản tại mùa Oscars 2026 (nhưng không lọt vào danh sách đề cử chính thức).

Hình ảnh trong phim Quốc bảo (Ảnh: Sayuri Suzuki/GKIDS)

Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, những chia sẻ, bình luận về Quốc bảo cho thấy bộ phim thực sự đã gây tiếng vang lớn, vượt qua những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ để khiến người xem say mê, đắm đuối với từng khung hình, với câu chuyện, cuộc đời của từng nhân vật.