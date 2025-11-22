Mưa lũ làm 85 người chết và mất tích, người dân đang cần thuốc men, hoá chất

Ngày hôm nay (22/11), mưa đã giảm đáng kể và lũ đang rút rất nhanh, vùng tâm mưa đang có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc.

Cụ thể, chiều tối 22/11 đến chiều tối 24/11, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60–120mm, có nơi trên 250mm. Khu vực phía đông Gia Lai (Bình Định cũ), phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và phía Bắc Khánh Hoà thời gian này mưa rải rác với tổng lượng mưa khoảng 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Chiều tối và đêm 24/11, Huế, Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định cũ có mưa từ 20–50mm, có nơi mưa trên 100mm, từ ngày 25/11 mưa giảm dần.

Chiều nay, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống nhưng vẫn ở mức khá cao.

Tại Đắk Lắk, lúc 16h chiều nay, lũ trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn trên BĐ3 là 1,41m, trên sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn vượt BĐ3 là 3,86m, trên sông Ba tại trạm Củng Sơn dưới BĐ2 là 0,87m.

Tại Khánh Hoà, lũ trên sông Dinh tại trạm Ninh Hòa xuống dưới BĐ3 là 0,15m. Tại Đồng Nai, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài chiều nay trên BĐ2 là 0,16m.

Trong trong đêm nay và ngày mai (23/11), lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2, sông Dinh (Khánh Hòa) tiếp tục xuống và ở mức BĐ2 đến trên BĐ2, sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.

Lũ đang rút nhanh, người dân cần lương thực, thực phẩm, thuốc men và hoá chất khử trùng.

Tình hình ngập lụt đã giảm nhanh. Tính đến 17h chiều nay, Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập sâu. Đắk Lắk còn 4 xã, phường đang ngập là phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ. Trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Tại Khánh Hòa, hầu hết các hộ dân bị ngập sâu nước đã rút, chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí ngập lụt. Lâm Đồng cơ bản nước đã rút, người dân đang dọn dẹp, hiện còn 127 hộ dân bị ngập tại xã Nam Đà (105 hộ) và xã Cát Tiên (22 hộ).

Thiệt hại do đợt mưa lũ lần này tại Nam Trung Bộ là vô cùng nặng nề. Tính đến 17h chiều nay, mưa lũ làm 85 người chết và mất tích, trong đó có 72 người chết, 13 người đang mất tích.

Đắk Lắk, nơi hứng chịu mưa lũ dữ dội nhất cũng là khu vực tang thương nhất với 44 người chết và 8 người đang mất tích. Tại Khánh Hoà 14 người chết, 2 người đang mất tích, chủ yếu là nạn nhân của sạt lở đất. Gia Lai, Lâm Đồng mỗi địa phương có 5 người thiệt mạng. Đà Nẵng có 2 người chết, 2 người mất tích. Huế có 2 người chết, Quảng Trị 1 người bị thương.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nước đang rút nhanh, các hộ gia đình đang tổng lực dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ. Vì vậy nhu cầu hỗ trợ trước mắt tại các địa phương là lương thực, thực phẩm, thuốc men và hoá chất khử trùng.

Trong đó, Đắk Lắk đang cần 2000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng.

Địa phương này cũng cần hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại,…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Gia Lai đang cần 2000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Về giao thông, đến chiều nay, Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến. Trên các tuyến quốc lộ khác còn 13 vị trí bị ngập lụt, sạt lở cục bộ gây ách tắc. Đường sắt còn cấm đường 6 đoạn gồm Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Nha Trang - Cây Cầy; Cây Cầy - Hòa Tân.

Đến chiều nay còn 258.0445 hộ dân vẫn đang mất điện, chủ yếu ở Đắk Lắk (162.025 hộ), Khánh Hòa (75.574 hộ), Gia Lai (20.446 hộ). Trước đó mưa lũ đã khiến hơn 1,1 triệu hộ dân bị mất điện.

Hiện nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) còn 75/301 xã phường bị mất kết nối do mất điện (Gia Lai 26/135, Đắk Lắk 31/102, Khánh Hòa 18/64). Ngoài ra, 552 trạm BTS vẫn bị mất kết nối, tập trung ở Đắk Lắk và Khánh Hoà.