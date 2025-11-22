Dưới lớp bùn sau trận mưa lũ lịch sử tại Khánh Hoà

Con phố, ngõ hẻm ở phường Tây Nha Trang những ngày này chìm trong một nâu nghẹt của bùn đất. Cơn lũ qua nhưng để lại một khung cảnh ngổn ngang, đau lòng: từ đồ gia dụng, sách vở, đến những vật dụng sinh hoạt, tất cả đều bị vùi lấp, hư hỏng, đẩy cuộc sống của người dân vào cảnh khốn khó.

Tiếng cào bùn kèn kẹt lẫn những tiếng người ta gọi nhau phụ giúp dọn dẹp sau cơn lũ. Dưới từng lớp bùn đất nhão nhoẹt được cào lên, nặng trịch, người ta vẫn cố gắng tìm kiếm, nhặt nhạnh những gì còn sót lại.

Trận mưa lũ lịch sử khiến người dân thiệt hại nặng nề (Ảnh: Di Anh)

Tất cả đều nhuốm bùn đất (Ảnh: Di Anh)

Người dân dọn dẹp lại cuộc sống sau những ngày mưa lũ (Ảnh: Di Anh)

Khoác trên mình chiếc áo mưa giấy, anh Võ Nguyễn Đình Phong (phường Tây Nha Trang) lau sạch một chiếc kệ inox - một trong những tài sản hiếm hoi của gia đình còn sót lại sau cơn lũ lịch sử. Giọng trầm buồn, anh nói:

“Các trang thiết bị thiết yếu hiện nay đã ngập lụt và có nguy cơ không sử dụng lại được như tủ lạnh, máy giặt bếp… cũng như những vật dụng sinh hoạt khác. Ngập, ướt và không có khả năng sử dụng lại. Có thể là 95% xe, phương tiện cũng hư hỏng, đi lại cũng rất khó khăn.”

Cuộc sống của anh Phong cũng là cuộc sống của bao người dân Khánh Hòa sau cơn lũ. Ánh mắt anh Phong thoáng buồn khi nhắc đến hai đứa con khi sách vở, dụng cụ học tập của các cháu cũng đã trôi theo dòng nước, không còn gì để sử dụng.

Anh Võ Nguyễn Đình Phong

Cả hai vợ chồng đều là giáo viên, công chức, những đồ dùng trong nhà như xe cộ, thiết bị đều được mua bằng tiền trả góp, dành dụm suốt mười lăm năm chung sống: “Những đồ dùng này hầu như đều mua trả góp chứ không có mua thẳng. Tích góp mười mấy năm mới mua được đồ dùng, xe… phục vụ sinh hoạt của mình.”

Tại một quán tạp hóa, anh Võ Văn Bình cũng đang lầm lũi bới tìm giữa đống đổ nát. Toàn bộ hàng hóa, vốn là nguồn mưu sinh của gia đình, đã bị hư hại hoàn toàn. Anh Bình vẫn cẩn thận nhặt nhạnh từng chiếc bút, cái thước… dù có lẽ chẳng đáng là bao nhưng tựa như đang cố gắng níu giữ lại một chút bình yên sau trận mưa lũ lịch sử.

“Giờ hư hết rồi, nó ngập tới nóc kia á,” anh Bình chỉ tay lên cao, nơi mực nước lũ từng chạm tới “Đồ mất hết, đến nỗi không còn đồ mặc luôn mà. Ba cái tủ đồ ụp xuống mất hết luôn.”

Anh Võ Văn Bình

Giữa khung cảnh tan hoang, nơi bùn đất phủ lên toàn bộ những ký ức của một vùng đất yên bình, phủ lên tài sản mấy mươi năm tích góp, người ta vẫn nói với nhau một điều: “người mình còn là được rồi”.

“Giờ chấp nhận thôi chứ làm sao em. Giờ còn gì hay đó, người mình còn là được rồi.” - Chị Lam Thị Tuyết Nhung nói.

Có lẽ câu nói quen thuộc này chẳng phải chỉ đơn thuần là một câu người ta an ủi nhau cho qua giây phút khốn khó, mà là câu nói đã đưa đất nước chúng ta, một dân tộc trải qua bao binh biến thiên tai, vẫn có thể bước tiếp cho đến ngày hôm nay.

Ảnh: Di Anh

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, sự vất vả nào rồi cũng sẽ qua nhưng hành trình tái thiết lại cuộc sống sẽ trở nên ngắn lại và ấm áp hơn rất nhiều, nếu được thắp lên bằng ánh sáng của tình người và sự chung tay góp sức từ cộng đồng.

“Mong thời gian sắp tới được mọi người cũng như chính quyền địa phương hỗ trợ để cho cuộc sống của người dân được cải thiện lại. Đặc biệt là công tác vệ sinh, cơ quan, trường học… để người dân có thể đi học, đi làm lại. Đồng thời hỗ trợ thêm cho chúng tôi sinh hoạt quay lại như bình thường.” - Anh Phong nói.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 22/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã có báo cáo về tình hình mưa lũ trong những ngày qua.

Ảnh hưởng của đợt mưa lũ khiến toàn tỉnh ghi nhận 196 điểm ngập thuộc 54 xã, phường, với gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Trên các tuyến giao thông, 126 điểm trên quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cũng rất nặng nề: Khoảng 12.200ha cây trồng bị ngập nước; 17 xã, phường có đàn gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; gần 80ha thủy sản và 1 khu nuôi tôm công nghệ cao bị hư hại; 146ha ruộng muối bị ảnh hưởng.

Tổng thiệt hại của người dân hiện ước tính lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Riêng thiệt hại đối với các công trình hạ tầng khoảng 335 tỉ đồng. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục kiểm tra, cập nhật thiệt hại trong thời gian tới.