Mưa lũ kinh hoàng ở Trung Quốc có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hai tuần qua trên lãnh thổ Trung Quốc đã xuất hiện mưa lũ lớn, lũ lịch sử, đặc biệt trên lưu vực sông Trường Giang.

Số đo mưa tại các trạm khí tượng phát báo quốc tế trong tháng 6/2020 tại một số tỉnh ở Trung Quốc phổ biến như sau: tỉnh Hồ Bắc từ 300-400m, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây từ 200-400mm, riêng trạm Guilin thuộc Quảng Tây đạt trên 600mm.

Sử dụng nguồn dữ liệu vệ tinh GSMaP, ước tính tổng lượng mưa tháng 6/2020 tại Trùng Khánh từ 200mm-300mm, Quảng Tây là 500mm-600mm, có nơi >700mm, tỉnh Quý Châu từ 250mm-300mm, Vân Nam và Hồ Bắc dưới 250mm.

Theo cơ quan khí tượng Việt Nam, nguyên nhân các đợt mưa lớn trong 2 tuần qua ở khu vực phía Đông và Đông Nam của Trung Quốc là do tác động của một dải mây Front, gọi là Front Mei-yu. Dải mây này đã được nhiều nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu, được xác định là nguyên nhân gây mưa lớn cùng lũ lụt ở Nam Trung Quốc và Đài Loan trong tháng 5, tháng 6 và Nhật Bản trong tháng 6, tháng 7.

Mưa lũ đang hoành hành ở vùng phía đông và đông nam Trung Quốc. Ảnh: AP

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Front Mei-yu ít tác động đến khu vực phía Bắc của Việt Nam. Dự báo tổng lượng mưa tháng từ nay đến cuối năm ở miền Bắc có xu thế xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, số liệu thực tế cho thấy mưa lớn trong một thời gian ngắn đã gây nên những trận lũ lớn và đặc biệt lớn.



“Với những diễn biến thời tiết bất thường như hiện nay và tình hình mưa, lũ đang xảy ra ở các tỉnh phía nam Trung Quốc, có thể thấy sự phức tạp của mùa mưa lũ năm nay ở khu vực Bắc Bộ nói riêng, trên toàn quốc nói chung. Nguy cơ xuất hiện lũ lớn luôn tiềm ẩn”, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ.

Hiện nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần nên từ chiều tối và đêm nay (30/6), Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm mai (1/7) đến 4/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia lưu ý, do nắng nóng kéo dài ở miền Bắc, những trận mưa sắp tới có nhiều khả năng gây ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi Bắc Bộ, riêng các tỉnh trọng tâm mưa lớn ở trên có khả năng rất cao.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều tối và đêm nay (30/6), khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.