Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Hà Tĩnh, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong 6 giờ từ 8h đến 14h ngày 19/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hồ Thượng Tuy 189,6mm, Kỳ Bắc 159,2mm, Hồ Sông Rác 145,2mm, Kỳ Đông 143mm, Kỳ Phú 139,4mm. Dự báo trong 3-6 giờ tới, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã ở mức cao, có nơi bão hòa.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 1.