Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Hà Tĩnh, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong 6 giờ từ 8h đến 14h ngày 19/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hồ Thượng Tuy 189,6mm, Kỳ Bắc 159,2mm, Hồ Sông Rác 145,2mm, Kỳ Đông 143mm, Kỳ Phú 139,4mm. Dự báo trong 3-6 giờ tới, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã ở mức cao, có nơi bão hòa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 1.

Tại phường Nam Hồng Lĩnh, mưa lớn khiến tuyến đường Nguyễn Đổng Chi xuất hiện tình trạng ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại. Công an phường đã đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng tuần tra, phân luồng và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình thay thế, đồng thời khuyến cáo các phương tiện không cố tình đi qua khu vực nước ngập sâu.

Ở xã Cẩm Trung, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên tuyến đường tuần tra ven biển từ xã Cẩm Trung đi xã Kỳ Xuân. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, cắt cử lực lượng ứng trực, hướng dẫn người dân không lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng Công an xã Cẩm Trung đặt biển cảnh báo tại những khu vực ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong mưa lớn.

Sau trận mưa lớn kèm gió mạnh, khoảng 60–70% diện tích lúa tại xã Xuân Lộc bị đổ rạp, nhiều diện tích đang cận ngày thu hoạch, gây khó khăn cho việc thu hoạch và ảnh hưởng đến năng suất.