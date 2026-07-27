Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tính từ 7h đến 15h cùng ngày, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó trạm Hồ Sống Rắn (Quảng Ninh) đạt 109,8mm, Cẩm Giàng (Thái Nguyên) 91,2mm, Trúc Tay (Bắc Ninh) 93,6mm và Phủ Dực (Hưng Yên) 89mm.

Dự báo từ chiều 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong khi đó, từ chiều tối 27/7 đến ngày 29/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường độ rất lớn, vượt 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/7, các khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong bản tin chiều 27/7, dự báo viên Phạm Thị Châm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đặc biệt lưu ý, các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ thời gian qua đã liên tục có mưa giông, nền đất đá đã trở nên bở rời. Khi xuất hiện thêm mưa lớn dồn dập, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Người dân tại khu vực này cần nâng cao cảnh giác và sẵn sàng các giải pháp ứng phó.

Các khu vực khác tại Bắc Bộ cũng ghi nhận mưa giông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa to cục bộ trên 150mm.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 29/7, mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ giảm dần. Đêm 29/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm, sau đó mưa lớn có xu hướng giảm từ ngày 30/7.

Hiện cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá đang ở cấp 1. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi.