Nội dung chính - Mùa lạnh là mùa dễ xảy ra đột quỵ. - Nguy cơ đột quỵ do tập thể dục sai cách trong mùa lạnh. - Phòng ngừa đột quỵ khi tập luyện.

Mùa lạnh - mùa dễ xảy ra đột quỵ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tuần này, thời tiết miền Bắc trời vẫn rét khô, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, một số nơi có nhiệt độ hạ thấp dưới 10 độ C. Ban đêm và sáng sớm là thời điểm có nền nhiệt thấp, trời rét buốt.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam cho hay, mùa lạnh là thời điểm tỷ lệ đột quỵ tăng từ 20-30% so với các mùa khác, đặc biệt là ở người cao tuổi và những người có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Do vậy, mùa lạnh vẫn luôn được các bác sĩ cảnh báo là mùa dễ xảy ra đột quỵ.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết lạnh giá, việc luyện tập thể dục thể thao không đúng cách cũng có thể gây ra đột quỵ ở tất cả các nhóm tuổi.

Bác sĩ Mạnh cho rằng, tập thể dục là cách tốt để bảo vệ cơ thể, nâng cao sức đề kháng. Tuy nhiên, tập luyện không đúng cách lại gây tổn hại, thậm chí nguy kịch tới sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Tập thể dục quá sớm có thể dẫn đến đột quỵ

Một trong những sai lầm khi tập luyện trong mùa lạnh là tập thể dục quá sớm.

“Vào buổi sáng sớm, cơ thể đang ở trong chăn ấm nhưng mọi người lại ra ngoài trời lạnh ngay để tập thể dục thì có thể khiến cho mạch máu co lại đột ngột, gây tăng huyết áp. Đặc biệt, sáng sớm cũng là thời điểm cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi, máu cô đặc, nếu lúc này bị tăng huyết áp do tiếp xúc với không khí lạnh thì sẽ tăng nguy cơ vỡ mạch mãu não (xuất huyết não) hoặc tắc mạch do huyết khối…”, bác sĩ Mạnh giải thích.

Bác sĩ Mạnh cho biết, mọi người không nên rời giường và tập thể dục trước 6 giờ sáng, ngay cả những người khỏe mạnh. Người có bệnh lý nền, người già chỉ nên đi tập thể dục khi đã có ánh nắng mặt trời đã vì lúc này không khí đã ấm áp hơn.

Bác sĩ Mạnh cũng lưu ý với những người có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, khi thức dậy, mọi người không nên đột ngột rời giường ngay mà nên làm ấm cơ thể tại giường trước khi dậy. Ngoài ra, trước khi tập luyện, mọi người cần phải khởi động kỹ cơ thể để đảm bảo an toàn.

Lưu ý an toàn khi tập luyện trong mùa đông

Đối với người cao tuổi, khi thời tiết thay đổi, mọi người cần ngủ đủ giấc. Sau khi thức dậy, mọi người có thể vận động nhẹ nhàng quanh giường chờ cơ thể tỉnh táo hẳn rồi mới rời giường. Người cao tuổi cũng cần lưu ý tập thể dục vừa sức, không luyện tập khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

Với những người mắc bệnh tăng huyết áp, trước khi tập luyện mọi người nên kiểm tra huyết áp, không tập luyện khi huyết áp tăng cao. Trong quá trình tập luyện nếu nhận thấy cơ thể có bất thường thì mọi người cần phải ngừng tập và nghỉ ngơi.

Với người trẻ tuổi, khi tập luyện vào mùa lạnh cần lưu ý lựa chọn phương án luyện tập vừa sức, tránh tập quá sức.

“Đột quỵ có nguy cơ xảy ra với tất cả mọi người. Tuy nhiên, người cao tuổi và người mắc nhiều bệnh lý nền sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn”, bác sĩ Mạnh lưu ý.

Để phòng ngừa đột quỵ khi tập luyện vào mùa đông lạnh giá, bác sĩ Mạnh cho biết mọi người cần ghi nhớ một số lưu ý sau:

- Khởi động kỹ trước khi ra ngoài trời lạnh hoặc tập luyện thể thao.

- Mặc đủ ấm để đảm bảo cơ thể không bị nhiễm lạnh.

- Uống nước ấm sau khi thức dậy và trước khi đi ra ngoài tập luyện để bổ sung đủ nước cho cơ thể, thúc đẩy tuần hoàn.

- Tuyệt đối không tập thể thao vào sáng sớm, khi trời còn rét lạnh.