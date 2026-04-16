Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam khiến cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ phải tấm tắc khen ngon, vừa có thêm 'visa' sang Trung Quốc

Bưởi Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ rau quả thế giới, với đà tăng trưởng xuất khẩu tích cực ngay từ đầu năm 2026. Theo số liệu mới nhất, trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu bưởi đạt 13,8 triệu USD, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện Việt Nam có khoảng 100.000 ha trồng bưởi, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm, thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất lớn trên thế giới. Nhiều vùng trồng tập trung quy mô lớn đã hình thành, tạo nền tảng cho việc mở rộng xuất khẩu. Bưởi tươi Việt Nam đã có mặt tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu bưởi đạt khoảng 72 triệu USD, đứng thứ 9 trong nhóm các loại trái cây xuất khẩu chủ lực.

Một bước tiến quan trọng vừa được thiết lập khi ngày 15/4, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký kết Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh, đánh dấu kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật kéo dài từ năm 2019.

Việc ký kết Nghị định thư được đánh giá là bước mở rộng quan trọng, đưa bưởi và chanh gia nhập nhóm nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, cùng với các mặt hàng như sầu riêng, chuối, chôm chôm. Theo quy định, các vùng trồng và cơ sở đóng gói muốn xuất khẩu phải đăng ký và được phê duyệt, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát sinh vật gây hại và tiêu chuẩn chất lượng.

Động thái này không chỉ giúp tăng tính minh bạch, mà còn tạo điều kiện để nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế theo hướng bền vững. Trung Quốc, với quy mô tiêu thụ lớn, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho ngành bưởi trong thời gian tới.

Bên cạnh thị trường tỷ dân, bưởi Việt cũng đã từng bước chinh phục các thị trường phát triển. Ngày 13/4, lô bưởi da xanh Vĩnh Long chính ngạch đầu tiên đã được xuất khẩu sang Australia sau hơn 2 năm đàm phán và đánh giá nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật. Sản phẩm phải đáp ứng danh mục 19 đối tượng sinh vật gây hại cùng quy trình chiếu xạ khắt khe, cho thấy mức độ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao của doanh nghiệp Việt. Bưởi cũng là loại quả thứ 6 của Việt Nam được xuất khẩu vào Úc sau trái thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo.

Đáng chú ý, chất lượng bưởi Việt Nam cũng từng được các quan chức quốc tế đánh giá cao. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023, hai cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, bà Jennifer Moffitt và bà Alexis Taylor đã trực tiếp thưởng thức và dành nhiều lời khen cho sản phẩm. Thứ trưởng Taylor - quan chức phụ trách các vấn đề thương mại nông sản khi thưởng thức trái bưởi Diễn cho hay: "Tuyệt vời. 10/10. Tôi trông đợi được thấy loại bưởi này trong các cửa hàng tại Mỹ và mua nó với tư cách là người tiêu dùng địa phương".

Với nền tảng sản xuất lớn, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng cùng các hiệp định kiểm dịch được hoàn thiện, bưởi Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng tốc mạnh mẽ trong những năm tới.