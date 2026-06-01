Mùa hè đừng tùy tiện nhét mọi thứ vào tủ lạnh: 5 món tưởng vô hại nhưng có thể gây nổ, nhiều nhà vẫn đang làm mỗi ngày

1. Chai thủy tinh đựng nước ngọt, bia hoặc đồ uống

Mùa hè là thời điểm nhiều gia đình tích trữ bia, nước ngọt hoặc các loại đồ uống đóng chai thủy tinh.

Để có đồ uống lạnh nhanh, không ít người đặt cả chai vào ngăn đá. Tuy nhiên đây là thói quen khá nguy hiểm.

Khi nhiệt độ giảm sâu, chất lỏng bên trong giãn nở trong quá trình đóng băng, tạo áp lực lớn lên thành chai. Thủy tinh vốn không có khả năng đàn hồi nên rất dễ nứt hoặc vỡ.

Nhiều người từng gặp tình huống mở tủ lạnh ra và phát hiện chai bia đã nổ tung, mảnh thủy tinh cùng chất lỏng văng khắp ngăn đá. Không chỉ gây mất vệ sinh mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị thương khi dọn dẹp.

Nếu muốn làm lạnh nhanh đồ uống, nên sử dụng ngăn mát hoặc cho chai vào xô đá thay vì đặt trong ngăn đông.

2. Đá khô dùng trong các đơn hàng thực phẩm đông lạnh

Ngày càng nhiều thực phẩm được giao bằng hình thức chuỗi lạnh. Trong các thùng hàng thường có đá khô để giữ nhiệt độ thấp.

Sau khi nhận hàng, một số người giữ lại đá khô và cho vào ngăn đá với ý định tái sử dụng sau này.

Đây là việc không nên làm.

Đá khô thực chất là carbon dioxide ở thể rắn, có nhiệt độ khoảng âm 78,5 độ C. Trong điều kiện thông thường, đá khô không tan thành nước mà thăng hoa trực tiếp thành khí.

Khi được đặt trong môi trường kín, lượng khí sinh ra có thể tích tụ và tạo áp suất lớn. Nếu được chứa trong bao bì hoặc hộp kín, nguy cơ bục vỡ hoàn toàn có thể xảy ra.

Mặc dù khả năng xảy ra sự cố không cao, nhưng đây vẫn là rủi ro không đáng để đánh đổi. Tốt nhất nên xử lý đá khô theo hướng dẫn của nhà cung cấp thay vì cất trong tủ lạnh.

3. Đồ uống có ga

Nước ngọt có ga, soda hay bia đều chứa lượng khí nén bên trong.

Vào những ngày nóng đỉnh điểm, nhiều người cho lon nước ngọt hoặc chai nước có ga vào ngăn đá khoảng 20–30 phút để uống ngon hơn.

Vấn đề là không phải ai cũng nhớ lấy ra đúng lúc.

Khi chất lỏng bắt đầu đóng băng, áp suất bên trong lon hoặc chai tăng mạnh. Nếu tiếp tục để lâu, bao bì có thể biến dạng hoặc phát nổ.

Không ít trường hợp người dùng mở ngăn đá và thấy nước ngọt bắn tung tóe khắp tủ. Một số vụ nổ mạnh còn khiến ngăn kéo hoặc các khay chứa bên trong bị hư hỏng.

Vì vậy, đồ uống có ga chỉ nên bảo quản trong ngăn mát. Nếu cần làm lạnh nhanh, hãy đặt hẹn giờ để tránh quên.

4. Mứt, tương ớt hoặc thực phẩm tự lên men đựng trong chai kín

Nhiều gia đình thích tự làm mứt trái cây, tương ớt, kim chi hoặc các loại thực phẩm lên men tại nhà.

Sau khi hoàn thành, mọi người thường cất vào tủ lạnh với suy nghĩ nhiệt độ thấp sẽ làm quá trình lên men dừng lại hoàn toàn.

Thực tế không hẳn như vậy.

Nhiều loại vi sinh vật vẫn có thể hoạt động chậm trong môi trường lạnh. Trong quá trình này, khí tiếp tục được sinh ra và tích tụ trong chai hoặc hũ kín.

Nếu áp suất bên trong tăng quá cao, nắp có thể bật ra hoặc thậm chí làm vỡ hũ thủy tinh.

Đã có không ít trường hợp kim chi hoặc tương ớt tự làm bị phồng nắp, rò rỉ nước hoặc phát nổ sau thời gian dài bảo quản.

Khi lưu trữ các thực phẩm lên men, nên sử dụng hộp chuyên dụng, không đổ đầy quá mức và thường xuyên kiểm tra tình trạng nắp đậy.

5. Nước cốt chanh dây hoặc các loại nước trái cây lên men tự chế

Nước cốt chanh dây, siro trái cây tự ngâm hay các loại nước trái cây pha sẵn thường được nhiều gia đình bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

Tuy nhiên, nếu hỗn hợp có chứa đường và chưa được xử lý đúng cách, quá trình lên men vẫn có thể tiếp tục diễn ra dù ở nhiệt độ thấp.

Khí sinh ra trong quá trình này sẽ tích tụ trong chai kín, khiến chai bị căng phồng. Trong trường hợp áp suất vượt quá khả năng chịu đựng của vật chứa, hiện tượng nổ vỡ hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài nguy cơ làm hỏng thực phẩm, sự cố này còn khiến toàn bộ tủ lạnh bị bẩn, mất vệ sinh và tốn nhiều thời gian dọn dẹp.

Đừng biến tủ lạnh thành “kho chứa mọi thứ”

Tủ lạnh giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm nhưng không phải là nơi an toàn cho tất cả mọi thứ.

Đặc biệt vào mùa hè, nhu cầu làm lạnh tăng cao khiến nhiều người có xu hướng cho mọi thứ vào ngăn đá mà không suy nghĩ nhiều. Chỉ một thói quen nhỏ như đông lạnh chai thủy tinh, nước ngọt có ga hay cất giữ thực phẩm lên men không đúng cách cũng có thể dẫn đến những sự cố ngoài ý muốn.

Trước khi đóng cửa tủ lạnh, hãy kiểm tra lại xem bên trong có những món đồ kể trên hay không. Một vài phút cẩn thận hôm nay có thể giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có cho gia đình.