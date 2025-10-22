Bên cạnh không khí đám cưới, visual cô dâu - chú rể... thì một trong những thông tin đang được quan tâm nhất lúc này chính là rạp cưới của Đỗ Hà - Việt Vương khi chịu gió to, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12. Rạp lại được dựng ở khu đất trống, trải ven sông Nhật Lệ.

Theo như thông tin/clip được cập nhật liên tục trên mạng xã hội thì khoảng chiều hôm nay, phần bạt căng phủ trên rạp cưới đã bụ bung, rách mái che ở khu vực sân khấu, do gió to và giật mạnh. Các mối nối của tấm bạt ni lông cũng bị xé toạc. Điều này khiến nhiều người lo lắng.

Hình ảnh rạp cưới bung rách. Nguồn: Người Xứ Thanh.

Song, rất nhanh sau đó, để chuẩn bị kịp cho lễ cưới chính thức diễn ra vào chiều tối nay (22/10), đội thi công đã kịp thời gia cố lại, để tránh nước mưa rơi vào bên trong rạp cưới, đặc biệt là phần lễ đường chính, ảnh hưởng đến sự kiện trọng đại.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều hình ảnh các xe container được huy động đậu quanh rạp cưới, làm tường chắn gió trong mưa bão. Các công nhân vẫn tiếp tục công việc sửa sang, đảm bảo an toàn cho đám cưới.

Nguồn: Người Xứ Thanh.

Nhiều loại xe tải hạng nặng, container đã có mặt để đậu xung quanh rạp cưới, với nhiệm vụ che chắn.

Nguồn: Người Xứ Thanh.

Hình ảnh/clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt là hội "đi ăn cưới online" đang để lại bình luận mong rằng thời tiết thuận lợi hơn để hôn lễ được diễn ra suôn sẻ. Theo thông báo, hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Từ tối qua, tại khu vực này bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh, làm một số phần mái vòm của rạp cưới bị ảnh hưởng.

Đồng thời, nhiều cũng bày tỏ sự trầm trồ trước không gian đám cưới hoành tráng của cặp đôi.

Được biết, gia đình chú rể đã dựng rạp cưới khoảng 1 tuần qua để kịp cho hôn lễ được tổ chức vào chiều 22/10. Nhà Sơn Hải đã dựng rạp tổ chức tiệc cưới cho con trai và con dâu tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - siêu dự án 2.200 tỷ của tập đoàn.

Hình ảnh cô dâu trong rạp cưới vào tiệc cưới tối nay.

Nguồn: thiencuc83

Theo như những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội thì rạp cưới có diện tích hàng nghìn m2, có hướng nhìn đẹp ra sông Nhật Lệ, mái vòm nổi bật với tone màu trắng - xanh chủ đạo. Bên trong rạp được trang trí với rất nhiều hoa tươi và đèn LED, không gian được nhiều người ví như thế giới cổ tích. Với quy mô và sự đầu tư của nhà trai, nhiều người cho rằng chi phí dựng rạp cưới này có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Những bình luận của cư dân mạng ngay lúc này: "Hồi chiều thấy bị rách mà lo, tại mưa ruốt ấy, nước mưa vào thì bất tiện", "Mong đám cưới diễn ra thành công tốt đẹp chứ rất quý hai bạn này, hôm nay tui là tui không làm ăn gì được chỉ ngồi xem đám cưới online thui đó", "Cái rạp đẹp mà xịn, ta nói nhà trai quá là đầu tư, vừa có tiền, vừa có tâm là đây chứ đâu",....

Không gian bắt mắt bên trong rạp cưới. Nguồn: Trúc Nguyên.

Sáng nay, lễ đón dâu của Đỗ Thị Hà đã diễn ra tại quê nhà ở Thanh Hóa. Sau khi làm thủ tục xin dâu, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng nhà trai rước cô dâu về xã Hoàn Lão, Quảng Trị, cách TP Đồng Hới khoảng 20 km để làm lễ gia tiên.

Tối nay, buổi lễ chính thức được diễn ra, quy tụ hàng nghìn khách mời.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Từ năm 2023, Đỗ Thị Hà chuyển hướng kinh doanh ngành làm đẹp. Cô thường xuyên du lịch, dùng đồ hiệu sang. Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, đến từ Quảng Bình (cũ), nay là Quảng Trị. Trong một văn bản được đăng trên tài khoản Facebook Sơn Hải Group có tick xanh vào năm 2023, Nguyễn Viết Vương được giới thiệu là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân này cũng xuất hiện ở hàng ngũ chủ chốt trong các sự kiện của tập đoàn.