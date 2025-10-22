Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương Trạch Dương - Phạm Trường, 19:40 22/10/2025 Chia sẻ Thích0 Hàng nghìn khách mời và người dân vẫn đội mưa tới đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài, hướng nhìn ra sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ rước dâu Chiếc quần của Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải ngày đi cưới vợ sao lại thế này? VIDEO: Khoảnh khắc doanh nhân Viết Vương hôn Hoa hậu Đỗ Thị Hà Sau buổi lễ gia tiên diễn ra lúc 15h, Đỗ Hà và Viết Vương thay trang phục cưới, chỉnh trang make up và di chuyển đến địa điểm tổ chức tiệc cưới bên bờ sông Nhật Lệ. Tiền Phong ghi nhận khu vực Đồng Hới đang mưa to, nhân vật chính đến sớm. Đỗ Thị Hà và Viết Vương tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trước giờ diễn ra tiệc chính. Hoa hậu tạo dáng e ấp, doanh nhân nắm chặt tay vợ trong loạt ảnh kỷ niệm. Khoảng 17h, đại diện gia đình hai bên mặc ton-sur-ton, cùng Viết Vương và Đỗ Hà di chuyển ra khu vực chụp ảnh để đón khách. Ông Viết Hải - Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải - và phu nhân trong ngày hạnh phúc của con trai Viết Vương. Bạn bè, đối tác kinh doanh chụp ảnh cùng Viết Vương và Đỗ Thị Hà. Khoảng 17h30, Quảng Trị mưa to. Dòng người đổ về đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương ngày càng đông. Đội ngũ bảo vệ, tiếp tân được trang bị ô, đưa khách mời vào tận khu vực sân khấu. Trời mưa to và lượng khách đến tiệc cưới ngày càng đông. Khách mời nhanh chóng chạy vào sân khấu, có người không cần dùng đến ô, tranh thủ đến chụp ảnh cùng Viết Vương và Đỗ Thị Hà. Dòng xe đông đúc liên tục đổ về khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới. Các phương tiện lưu thông ổn định nhờ tiệc cưới tổ chức ở bên bờ sông Nhật Lệ, cách xa khu vực dân cư. Người hâm mộ của Đỗ Thị Hà mặc áo mưa, đứng bên ngoài theo dõi đám cưới của hoa hậu và chồng doanh nhân. Một khán giả lớn tuổi mặc áo mưa, đứng bên ngoài ghi lại hình ảnh đám cưới lộng lẫy của Hoa hậu Việt Nam 2020 và chồng doanh nhân. Hàng trăm người dân Đồng Hới, Quảng Trị mặc áo mưa theo dõi không gian bên trong tiệc cưới. Theo Tiền Phong Copy link 10/22/2025 18:27 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/hang-nghin-nguoi-doi-mua-oto-noi-duoi-toi-le-cuoi-hoa-hau-do-thi-ha-va-doanh-nhan-viet-vuong-post1789556.tpo Ái nữ trùm sòng bạc Macau sảy thai, còn bị chồng nghèo Đậu Kiêu giày vò đến kiệt quệ? Chia sẻ Thích0 Đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà Nguyễn Viết Vương tập đoàn Sơn Hải