Mua được 2 căn nhà, cặp vợ chồng quyết định bán: Đi ở thuê 45,6 triệu/tháng lại thấy sướng hơn

Những người đã mua nhà chắc hẳn sẽ không còn xa lạ gì với kịch bản này: Chuẩn bị được một số tiền, vay thêm ngân hàng để mua nhà, sau đó cố gắng làm lụng kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên trong hành trình ấy, không phải ai cũng đủ sức gánh khoản nợ tiền tỷ. Việc bán nhà quay lại ở thuê cũng không phải chuyện hiếm. Chỉ có điều, đó cũng không hoàn toàn là một thất bại.

Zhang Yan - Người phụ nữ ở Hàng Châu (Trung Quốc) là một trường hợp như vậy. Năm 2023, cô và chồng quyết định bán 2 căn nhà do mình đứng tên. Sau đó chuyển tới Thượng Hải (Trung Quốc) sinh sống. Từ đó đến này, gia đình Zhang Yan thuê nhà để ở. Căn hộ hiện tại mà vợ chồng cô thuê có thiết kế 3 phòng ngủ, giá thuê 12.000 NDT/tháng (khoảng 45,6 triệu đồng).

Nhìn lại quyết định của mình, Zhang Yan cho biết cuộc sống hiện tại nhẹ nhõm hơn khi không còn phải chịu áp lực trả nợ mua nhà.

Ảnh minh họa

Năm 2012, Zhang Yan đến Hàng Châu làm việc và mua căn nhà đầu tiên với sự hỗ trợ của gia đình. Đó là một căn hộ rộng 135 m2 tại khu Longhu Yanlanshan, có giá 2 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ đồng). Sau khi kết hôn, Zhang Yan và chồng tiếp tục mua thêm một căn nhà khác. Nhờ thị trường bất động sản tăng trưởng trong những năm tiếp theo, gia đình cô cũng hưởng lợi từ việc giá nhà đi lên.

Tuy nhiên đến năm 2023, công việc của cả Zhang Yan và chồng đều có những thay đổi. Trước áp lực từ hoàn cảnh gia đình và công việc, hai người quyết định bán 2 căn nhà đang sở hữu và chuyển sang thuê nhà.

Zhang Yan thừa nhận ban đầu cô không chắc lựa chọn này có đúng hay không. Gia đình có hai con, việc bán cả căn nhà đang ở đồng nghĩa với chuyện họ phải đối mặt với nhiều điều chưa thể lường trước. Dù vậy, khi hoàn tất việc bán nhà và nhìn thấy số tiền trong tài khoản ngân hàng, cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà mình đã lâu không có.

Không lâu sau đó, cả gia đình chuyển đến Thượng Hải sinh sống.

Tại thành phố mới, Zhang Yan từng cân nhắc mua một căn hộ thuộc khu vực có trường học tốt để thuận tiện cho việc học hành của con. Căn nhà cô nhắm đến có giá 12 triệu NDT (khoảng 45,6 tỷ đồng) - một con số không nhỏ với vợ chồng cô ở thời điểm đó. Nếu cố mua, cả 2 lại tiếp tục phải gánh nợ ngân hàng. Về sau, Zhang Yan phát hiện những căn hộ đó đã giảm giá xuống còn 9 triệu NDT (khoảng 34,2 tỷ đồng). Việc không vội cố gắn mua nhà giúp gia đình cô tránh được khoản chênh lệch lên tới 3 triệu NDT (khoảng 11,4 tỷ đồng).

Nhìn lại quyết định này, cô cho biết mình đã may mắn khi không mua căn hộ nói trên. Nếu giao dịch được thực hiện như dự định ban đầu, gia đình có thể đã phải chịu khoản thiệt hại đáng kể khi giá nhà giảm.

Một yếu tố khác khiến Zhang Yan chưa vội mua nhà trở lại là quan điểm về việc học hành của các con. Cô cho biết gia đình không quá đặt nặng chuyện phải cho con theo học tại những trường danh tiếng, cũng không cho rằng nhất thiết phải sở hữu một căn nhà thuộc khu vực có trường học tốt.

Với cô, việc không chạy theo cuộc đua mua nhà gần trường tốt đã giúp gia đình tránh được một khoản chi phí lớn mà vẫn duy trì được cuộc sống như mong muốn.

Ảnh minh họa

Dẫu vậy, Zhang Yan hiện không có ý định thuê nhà mãi mãi. Khi công việc tại Thượng Hải đã ổn định và cô nhận thấy thị trường bất động sản có dấu hiệu bình ổn, gia đình bắt đầu cân nhắc khả năng mua nhà trở lại.

Lần này, mục tiêu của họ không đơn thuần là sở hữu thêm một tài sản, mà là tìm được nơi ở phù hợp hơn, cải thiện điều kiện sinh hoạt và mang đến cuộc sống tốt hơn cho cả gia đình.

Câu chuyện của Zhang Yan cho thấy việc sở hữu nhà hay thuê nhà không nhất thiết phải là lựa chọn cố định trong suốt cuộc đời. Với gia đình cô, bán nhà để chuyển sang thuê từng là quyết định đầy bất an, nhưng cũng giúp họ giảm áp lực tài chính và thích nghi với những thay đổi trong công việc. Điều quan trọng không nằm ở việc nhất định phải sở hữu bất động sản, mà là lựa chọn hình thức nhà ở phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu thực tế của gia đình

(Nguồn: Tide News)