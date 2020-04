Mưa đá hạt to bằng quả trứng trút xuống Lai Châu, 2 người thiệt mạng

Rạng sáng 24/4, mưa đá tiếp tục trút xuống các xã Dào San, Bản Lang và một số xã khác trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Theo nghi nhận, hạt mưa đá to bằng quả trứng gà rơi xuống khiến hàng trăm ngôi nhà bị thủng mái, đổ sập, rau màu bị thiệt hại nặng nề. Tại một số tuyến đường ở Phong Thổ, mật độ mưa đá dày được người dân dọn dẹp, chất thành từng đống lớn, giao thông đi lại gặp khó khăn.

Lượng mưa dày phủ kín mặt đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ -Vương Thế Mẫn cho biết, trận mưa đá, gió lốc xảy ra địa bàn hôm qua đã làm hai người chết, một người mất tích, một người bị thương và thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản chưa thể thống kê.

Hai người thiệt mạng là Hảng Thị Mái (SN 1978, trú tại bản Sin Chải) và Phàn Thị Vy (SN 2012, trú tại bản Lùng Than); người mất tích là Ma A Sinh (SN 2017, trú tại bản Sin Chải); một người bị thương là Giàng Thị Dấu (SN 1992, trú tại bản Lảng Than). Tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Mù Sang.

Mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng.

Theo Phó Chủ tịch huyện Phong Thổ, hiện trên địa bàn đang tiếp tục có mưa rét, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân, cũng như công tác rà soát, khắc phục thiệt hại.

Từ đầu tháng 3/2020 đến nay, đây là trận mưa đá và gió lốc thứ 5 xảy ra tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Hạt mưa đá kích thước to bằng quả trứng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường bổ sung thêm.

Dự báo ngày và đêm nay 24/4, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía Nam.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ngày và đêm hôm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h); khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

Từ nay đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ.