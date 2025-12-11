Mua chung cư 2 tỷ rưỡi, 3 năm lãi gấp đôi nhưng không cười nổi

Ở thời điểm hiện tại, nếu đang sinh sống và đã có nhà ở những thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP. HCM, nhiều người hẳn sẽ nghĩ vậy là yên tâm, chẳng còn gì phải lo lắng nhiều nữa. Đương nhiên, mua được nhà trước khi giá nhà vượt ra ngoài tầm với là một cột mốc lớn, nhưng câu chuyện không phải thế là xong.

Đôi khi, giá nhà tăng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tâm sự lẫn quan điểm của cô gái trong câu chuyện dưới đây đã phần nào chứng minh điều đó.

Nhìn căn chung cư mình mua tăng giá gấp đôi mà chỉ biết thở dài

Mới đây trên MXH, một cô gái đã trải lòng: "Bạn có thấy vui khi nhà mình lên giá không... mình chẳng thấy vui gì. Căn hộ mua 2,5 tỷ lúc 3 năm trước, giờ lên 6 tỷ, mà giá bao nhiêu thì vẫn là 70m2, bán đi cầm tiền mua chỗ khác thì chỗ khác cũng tăng rồi.

Vẫn ở cái nhà đó, trước đi ăn sáng, 1 tô phở 40k giờ lên 60k... Hồi 3 năm trước, 1 tháng lương bằng 3 chỉ vàng, giờ chỉ còn hơn 1 chỉ... 3 năm trước lĩnh lương còn dám đi ăn tiệm, giờ đi chợ là hết".

Nguyên văn bài đăng của cô (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ cảm giác "chưng hửng" tương tự. Phần lớn đều đồng tình: Vài năm gần đây, cái gì cũng tăng ngoại trừ thu nhập - mà thậm chí còn giảm. Ai cố mua nhà từ trước thì còn đỡ, chứ giờ vẫn đang ở thuê thì rõ là chẳng biết bao giờ mới mua nhà nổi.

"Mình cũng không thấy vui, nhà tăng hay giảm thì cũng để đấy không bán vì mua để ở. Trong khi đó mọi thứ tăng cao, lương thưởng vẫn thế, thành ra cảm giác chất lượng sống bị thấp đi ấy. Chưa kể là ngày xưa mình mua căn 2 ngủ giá tầm 3 tỷ, giờ lên gần 7 tỷ rồi nhưng có bán đi cũng không đủ tiền lên căn 3 ngủ nữa... Vợ chồng cũng muốn có bé thứ 2 mà nghĩ đến đoạn 4 người ở căn 2 ngủ lại thấy lấn cấn, sau này con lớn thì cũng không ổn" - Một người thở dài.

"Đúng rồi, chẳng vui đâu. Nhà mình mua 2,5 tỷ giờ lên 7 tỷ. Nếu giá nhà tăng nhẹ thôi thì giờ có thể mua thêm 1 căn bên cạnh, đập thông để cải thiện chỗ ở cho rộng hơn rồi, nhưng không... tiền thì chỉ có bằng đó, sức kiếm cũng có hạn mà giá nhà tăng cứ gấp đôi gấp 3 cơ, ăn uống vui chơi gì cũng đắt hết, cảm giác kiếm tiền không theo kịp tốc độ mọi thứ tăng giá luôn ấy" - Một người chung quan điểm.

Ảnh minh họa

"Không vui vì mình mua nhà để ở chứ không phải để đầu tư đó mom ơi. Chứ nếu có vài căn, mua đầu tư thì tâm trạng khác ngay" - Một người chia sẻ góc nhìn khác.

"Thôi cứ hài lòng với những gì mình có là vui, chứ tầm này so đo giá cả thì nhìn mớ rau còn thấy buồn nữa huống chi căn nhà. Mua được nhà từ hồi giá nhà còn trong tầm với là may mắn hơn nhiều người rồi, nghĩ vậy đi cho đỡ nặng nề" - Một người động viên.

"Người có nhà thì muốn có thêm nhà hoặc đổi nhà to hơn, người chưa có nhà thì lại chỉ mong thoát được cảnh ở thuê là đủ. Suy cho cùng vui hay không vui nó là do cách mình nghĩ thôi" - Một người bày tỏ.

Lưu ý cho người có dự định vay tiền mua nhà

Nếu quyết định vay tiền mua nhà, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp mua nhà xong, áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, dẫn đến kết cục bán nhà trả nợ.

1 - Phương án tính toán khoản vay mua nhà

Để khoản vay mua nhà không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36.

Ảnh minh họa

Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 40.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 40.000.000 x 28% = 11.200.000.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua nhà) là: 40.000.000 x 36% = 14.400.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền mua nhà, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng. Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được loại trừ khả năng giảm thu nhập sau khi vay tiền mua nhà

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua BĐS, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ mua nhà là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.