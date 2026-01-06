Mua căn hộ gác xép vì tưởng lời: 5 năm sau tôi mới hiểu mình đã nhầm từ đầu

Ngày ký hợp đồng, tôi tin mình đã chọn đúng: giá tổng thấp, không gian hai tầng “nhìn thì rộng”, lại được quảng cáo là nhà đầu tiên lý tưởng cho người trẻ. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra: đây là kiểu nhà càng ở càng mệt, càng nghĩ càng thấy mình đã quá chủ quan.

Sau 5 năm sống thật trong căn hộ gác xép, có những điều nếu không nói ra, tôi thấy mình không công bằng với những người đang cân nhắc lựa chọn này.

1. Căn hộ gác xép là gì – và vì sao người trẻ dễ “sa bẫy”?

Căn hộ gác xép thường có diện tích sàn chỉ khoảng 30–60m², nhưng chiều cao trần từ 5m trở lên, cho phép làm thêm một tầng lửng bên trong.

Về mặt hình ảnh, đây là kiểu nhà rất “ăn ảnh”: trần cao, cầu thang sắt, kính lớn, ánh sáng mạnh, đúng gu người trẻ thích sự khác biệt.

Trong giai đoạn thị trường bất động sản nóng, loại hình này từng được gọi là “ngôi nhà đầu tiên cho người trẻ” vì:

- Giá tổng thấp hơn chung cư thông thường

- Cảm giác “mua một được hai” nhờ có tầng lửng

- Có thể vừa ở, vừa làm việc, thậm chí cho thuê

Và tôi đã tin tất cả những điều đó.

2. Vì sao lúc đầu tôi quyết định mua gác xép?

Nhìn lại, quyết định của tôi khi ấy rất… điển hình.

Thứ nhất: áp lực tài chính

So với căn hộ chung cư cùng khu vực, gác xép có giá tổng thấp hơn rõ rệt. Với ngân sách hạn chế, việc sở hữu một “ngôi nhà” thay vì tiếp tục đi thuê khiến tôi thấy yên tâm.

Thứ hai: không gian linh hoạt

Ý tưởng phân tầng rất hấp dẫn:

- Tầng dưới sinh hoạt, tiếp khách

- Tầng trên ngủ nghỉ, làm việc

Tôi từng nghĩ điều này sẽ giúp cuộc sống gọn gàng, riêng tư hơn.

Thứ ba: “lỡ không ở thì cho thuê hoặc làm văn phòng”

Đây là suy nghĩ khiến tôi tự tin nhất khi ký hợp đồng. Tôi tin rằng gác xép không bao giờ lỗ, vì có thể xoay chuyển công năng.

Chỉ tiếc là… thực tế hoàn toàn không đơn giản như vậy.

3. Những nỗi khổ chỉ lộ ra sau khi sống thật

1. Quyền sở hữu và chi phí sinh hoạt: Cú sốc đầu tiên

Phần lớn căn hộ gác xép chỉ có thời hạn sử dụng 40–50 năm, thuộc nhóm nhà thương mại – dịch vụ.

Hệ quả là:

- Không được đăng ký hộ khẩu

- Không thuộc tuyến trường học

- Điện – nước tính giá kinh doanh, cao hơn nhiều so với nhà ở

- Không có gas, mọi thứ đều dùng điện

Chỉ riêng tiền điện – nước mỗi tháng đã khiến tôi phải cân nhắc từng lần bật điều hòa.

2. Chi phí cải tạo: Không hề “tiết kiệm”

Đừng để diện tích sàn nhỏ đánh lừa bạn.

Muốn ở được gác xép, bạn phải tốn thêm cho:

- Làm sàn tầng lửng

- Cầu thang

- Gia cố kết cấu

- Điều chỉnh hệ thống PCCC

Tính tổng lại, chi phí cải tạo không hề thấp hơn chung cư, thậm chí còn cao hơn vì độ phức tạp.

3. Thông gió kém – ở lâu là thấy mệt

Hầu hết căn hộ gác xép chỉ có một mặt thoáng. Ba mặt còn lại là tường kín.

Hệ quả:

- Ban ngày vẫn phải bật đèn

- Không khí lưu thông kém

- Mùa nồm dễ ẩm

- Ở lâu cảm giác ngột ngạt, bí bách

Đây là nhược điểm rất khó khắc phục, dù bạn có đầu tư nội thất tốt đến đâu.

4. An ninh và môi trường sống thiếu ổn định

Nhiều căn gác xép trong cùng tòa nhà được dùng làm văn phòng, không phải để ở.

Điều này dẫn đến:

- Người ra vào liên tục

- Ít hàng xóm cố định

- Khó kiểm soát an ninh

- Thang máy luôn quá tải giờ cao điểm

Cảm giác “ở nhà mà như ở tạm” ngày càng rõ rệt.

5. Thanh khoản kém: cho thuê khó, bán cũng không dễ

Thực tế phũ phàng nhất là khi tôi nghĩ đến phương án rút lui:

- Cho thuê: người thuê ở thì chê bất tiện, làm văn phòng thì phải cải tạo lại

- Bán: kén người mua, đặc biệt khi thị trường trầm lắng

Dù sẵn sàng bán lỗ, tôi vẫn phải chờ rất lâu.

Kết luận: Gác xép không dành cho người mua để ở lâu dài

Tôi không nói căn hộ gác xép là hoàn toàn vô dụng. Nhưng nếu bạn:

- Mua để ở lâu dài

- Muốn ổn định cuộc sống

- Có kế hoạch gia đình, con cái

- Thì đây không phải lựa chọn khôn ngoan.

Gác xép đẹp trên ảnh, hợp để thử nghiệm ngắn hạn, nhưng lý tưởng đó rất mong manh khi phải sống thật từng ngày.

Nếu được quay lại thời điểm trước khi ký hợp đồng, tôi sẽ nói với chính mình một câu: “Nhà để ở không cần lạ – chỉ cần dễ sống”.