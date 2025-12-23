Mua 10 cây vàng lúc đỉnh 175 triệu đồng/lượng, giờ vàng thế giới lập đỉnh, tôi vẫn chưa về bờ

Tôi đang nắm giữ 10 cây vàng. Hiện tôi vẫn chưa về bờ”, dù giá vàng thế giới hiện đã cao hơn thời điểm tôi xuống tiền. Điều khiến tôi trăn trở không chỉ là lãi hay lỗ trên giấy, mà là sự lệch pha rõ rệt giữa diễn biến của thị trường quốc tế và giá vàng trong nước, đặc biệt là vàng nhẫn.

Có giai đoạn, khi giá vàng thế giới điều chỉnh xuống dưới mốc 4.300 USD/ounce, tôi thực sự cảm thấy nặng nề. Khi đó, tôi hiểu mình đã mua ở vùng giá cao và gần như phải chấp nhận trạng thái “đu đỉnh”. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều theo dõi giá, chờ đợi một nhịp hồi đủ rõ để thị trường cho mình cơ hội cân bằng lại quyết định đã đưa ra.

Sau khoảng hai tháng, giá vàng thế giới vượt lại mốc cũ và tiếp tục lập đỉnh mới. Tuy nhiên, điều khiến tôi không khỏi băn khoăn là giá vàng trong nước chỉ quanh mức 156 triệu đồng/lượng, thấp hơn rất xa so với mức giá tôi đã mua. Cùng với đó, thị trường giao dịch cũng không còn sôi động như giai đoạn cao điểm trước đây, khiến cảm giác chờ đợi trở nên dài hơn.

Tôi không rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng rõ ràng là có sự lo lắng. Không phải vì cần bán gấp, mà vì không thể đoán định được khi nào khoảng cách giữa giá mua và mặt bằng hiện tại sẽ được thu hẹp. Câu hỏi “bao giờ về bờ” không xuất hiện liên tục, nhưng đủ để khiến tôi trầm ngâm mỗi khi nhìn bảng giá.

Những ngày gần đây, tôi vẫn giữ thói quen mở bảng giá mỗi sáng. Không còn cảm giác hồi hộp như lúc mới mua, nhưng cũng chưa thể thờ ơ. Mỗi con số nhảy lên hay đứng yên đều gợi lại câu hỏi cũ: thị trường đang đi về đâu, và quyết định của mình đang được kiểm chứng theo cách nào. Khi vàng thế giới liên tiếp lập đỉnh, tôi từng nghĩ khoảng cách rồi sẽ sớm được thu hẹp, nhưng thực tế lại diễn ra chậm hơn nhiều so với kỳ vọng.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là sự thay đổi của tâm lý thị trường trong nước. Nếu như ở giai đoạn giá tăng nóng, người mua và người bán đều sẵn sàng chấp nhận mức giá cao, thì khi thị trường bước vào trạng thái lặng sóng, giao dịch trở nên dè dặt hơn. Giá niêm yết vẫn ở đó, nhưng lực mua không còn mạnh. Điều này khiến những người đã mua ở vùng cao như tôi rơi vào trạng thái chờ đợi kéo dài, dù bức tranh thế giới vẫn khá tích cực.

Cũng trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu nhìn lại quyết định của mình một cách tỉnh táo hơn. Tôi nhận ra rằng, việc mua vàng không sai, nhưng mua vàng trong thời điểm tâm lý bị cuốn theo đà tăng thì rủi ro lớn hơn rất nhiều so với những gì mình thường nghĩ. Khi thị trường tăng nhanh, các kịch bản xấu thường bị bỏ qua, trong khi niềm tin vào xu hướng tiếp diễn lại được phóng đại.

Giờ đây, khi đã đi qua giai đoạn căng thẳng nhất về mặt cảm xúc, tôi học cách chấp nhận thực tế rằng đầu tư không phải lúc nào cũng cho kết quả ngay lập tức. Có những khoản đầu tư cần thời gian để thị trường tự điều chỉnh, tự cân bằng lại những lệch pha đã hình thành trước đó. Với 10 cây vàng đang nắm giữ, tôi coi đó không chỉ là một tài sản, mà còn là một bài học về nhịp điệu của thị trường và giới hạn của kỳ vọng cá nhân.

Có thể tôi vẫn sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để "về bờ". Nhưng thay vì đếm từng ngày, tôi cố gắng giữ tâm thế bình tĩnh hơn. Thị trường vàng vốn dĩ không vận hành theo mong muốn của một cá nhân nào. Và đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là giá đã lên hay xuống bao nhiêu, mà là mình còn đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để đi cùng quyết định của chính mình hay không.

Mai Anh