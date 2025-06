Sự việc xảy ra khi một nhóm khách du lịch đang tham gia hoạt động Sea Trek – trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển với mũ lặn chuyên dụng. Trong lúc di chuyển theo đường ray được bố trí sẵn, một nữ du khách bất ngờ mất thăng bằng và đánh rơi mũ thở. Sự cố khiến cô hoảng loạn vùng vẫy trong làn nước cho đến khi các thợ lặn phát hiện và nhanh chóng đưa nạn nhân lên mặt nước an toàn.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận. Trong video, người xem dễ dàng nhận ra một nữ du khách đang vui vẻ tạo dáng trước ống kính thì cảnh tượng hỗn loạn bất ngờ xuất hiện.

Một người phụ nữ cũng đang tham gia trải nghiệm, đột ngột hoảng sợ khi một con cá đuối bơi lướt dưới chân cô. Người này đã cố nhấc chân lên khiến cơ thể bị lật ngược. Cú xoay người bất ngờ làm chiếc mũ lặn – thiết bị duy nhất cung cấp dưỡng khí khi ở dưới nước – bật ra ngoài. Mất nguồn cung cấp oxy, nữ du khách bắt đầu vùng vẫy trong trạng thái hoảng loạn. Những người chứng kiến vụ việc chỉ còn biết sửng sốt đứng nhìn cho đến khi các thợ lặn lao đến ứng cứu.

Mặc dù có thông tin cho rằng người phụ nữ bị lật ngược do luồng khí mạnh từ đáy biển đẩy lên, nhưng một nhân chứng tự nhận là người có mặt tại hiện trường đã lên tiếng giải thích chi tiết hơn.

Người này cho biết: “Người phụ nữ phía sau tôi bị mất thăng bằng khi một con cá đuối bơi ngang dưới chân. Cô ấy hoảng loạn, cố gắng nhấc chân lên nên mới bị đổ người về phía trước. Nhưng cô ấy vẫn bình an."

"Sea Trek" là hoạt động lặn bằng mũ chuyên dụng do Sub Sea Systems phát triển, hiện có mặt ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng, bao gồm công viên Xcaret tại Cancun. Theo mô tả của đơn vị tổ chức, đây là trải nghiệm phù hợp với mọi lứa tuổi từ 8 đến 96, không yêu cầu biết bơi.

Chiếc mũ lặn được làm từ nhựa polycarbonate trong suốt, có trọng lượng giúp người đeo đi bộ được dưới nước. Cơ chế hoạt động của mũ tương tự như một chiếc ly úp ngược – không khí được giữ lại bên trong trừ khi người đeo nghiêng đầu quá mức. Khi mũ rơi khỏi đầu, người tham gia không chỉ mất nguồn oxy mà còn không còn trọng lực để giữ thăng bằng dưới biển.

Đại diện Sub Sea Systems cho biết họ đã có hơn 25 năm kinh nghiệm tổ chức tour an toàn, với hơn 3 triệu người từng tham gia hoạt động này. Tại Xcaret, trước khi lặn, người tham gia được huấn luyện kỹ càng và luôn được hướng dẫn viên theo sát trong suốt hành trình khám phá đáy biển. Tuy nhiên, vụ việc mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn, đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt dưới nước.

