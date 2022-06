MTV Movie & TV Awards 2022: Nhận giải, Jennifer Lopez cảm ơn "những kẻ làm tan nát trái tim"

Tại lễ trao giải MTV Movie & TV Awards hôm nay, Jennifer Lopez đã trở thành chủ nhân của giải thưởng hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất dành cho ca khúc On My Way trong bộ phim Marry Me.

Trên sân khấu nhận giải, nữ ca sĩ/diễn viên đã chiếm mọi sự chú ý với những lời cảm ơn "vô cùng khác biệt", khi mà cô cảm ơn cả những người đã làm tan nát trái tim của mình. "Tôi muốn cảm ơn những người đã cho tôi cuộc sống này. Cảm ơn những người cho tôi niềm vui và cả những người làm tan vỡ trái tim tôi nữa", J.Lo chia sẻ khi nhận giải thưởng, "Cảm ơn những người thật lòng với tôi và cả những người đã nói dối. Tôi cũng xin cảm ơn tới tình yêu đích thực và cảm ơn cả cách mà tôi luôn tự lừa dối bản thân, bởi đó là cách tôi biết tôi cần phải trưởng thành".

Jennifer Lopez nhận giải tại lễ trao giải MTV Movie & TV Awards 2022. (Ảnh: Getty Images)

Sau bài phát biểu, chủ nhân bản hit On The Floor đã bật khóc trước những lời cổ vũ và tiếng hò vang của đám đông có mặt tại lễ trao giải. "Tôi phải cảm ơn những người đã nói thẳng vào mặt tôi hoặc nói xấu sau lưng tôi, rằng tôi sẽ không thể làm được. Tôi thật sự nghĩ mình không thể làm được nếu thiếu những lời đó", cô nói thêm.

Jennifer Lopez có một sự nghiệp điện ảnh trải dài qua nhiều thập kỷ. Một số vai diễn đáng nhớ nhất của cô có thể kể đến như trong các bộ phim Selena (1997), Hustler (2019) và nhiều bộ phim hài lãng mạn khác.