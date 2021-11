52 tuổi, Jennifer Lopez vẫn mặc váy cưới đẹp lộng lẫy, bị hôn phu phản bội nên cưới luôn tài xế Uber không quen biết

Sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, siêu sao Hollywood Jennifer Lopez (J.Lo) đã chính thức quay trở lại, sánh vai cùng nam diễn viên Owen Wilson trong tựa phim hài lãng mạn Cưới em đi (tựa gốc: Marry Me). Mới đây, bộ phim đã tung ra trailer đầu tiên hé lộ những thước phim lung linh, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những phút giây ngọt ngào, vui vẻ cùng trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc tại rạp vào mùa Valentine 2022 tới.

Trailer phim "Cưới em đi" của Jennifer Lopez

Dựa trên tiểu thuyết lãng mạn cùng tên được viết bởi Bobby Crosby, Cưới em đi xoay quanh những câu chuyện về người nổi tiếng, hôn nhân và mạng xã hội. Nữ ca sĩ Kat Valdez (Jennifer Lopez) đã tình cờ phát hiện người chồng chưa cưới của mình - Bastian (Maluma) ngoại tình sau lưng bấy lâu nay, ngay trước khi buổi lễ thành hôn công khai diễn ra. Nhưng thay vì từ bỏ, Kat Valdez đã có quyết định "điên rồ" khi lựa chọn ngẫu nhiên một người đàn ông trong đám đông để kết hôn.

Và đây chính là khởi nguồn cho chuỗi tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra với cuộc sống sau hôn nhân của hai người xa lạ.

Vai diễn như được "đo ni đóng giày" cho J.Lo khi nữ chính Kat Valdez của bộ phim chính là một siêu sao nhạc Pop. Ngay từ những giây đầu tiên của trailer, người xem đã được thưởng thức đoạn nhạc "nhá hàng" cực sôi động của ca khúc Marry Me, thông qua cảnh luyện tập của Kat Valdez cùng các vũ công. Đây chính là bài hát chủ đề cho tour diễn ca nhạc cùng tên mà cô kết hợp với vị hôn phu của mình là Bastian - nam ca sĩ thắng giải Grammy thực hiện. Được coi là cặp đôi "quyền lực" nhất showbiz lúc bấy giờ, Kat và Bastian sẽ trao cho nhau lời thề hẹn ước trước mặt hàng triệu fan hâm mộ ngay trong buổi biểu diễn và phát trực tiếp trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Vốn sẽ là một đám cưới đình đám đáng ngưỡng mộ nhưng trớ trêu thay, chỉ ngay vài phút trước khi lên sân khấu, Kat đã phát hiện tin tức người chồng chưa cưới của mình bị bắt gặp ngoại tình với cô trợ lý tràn lan trên khắp các trang mạng. Nhưng buổi diễn đã bắt đầu và Kat buộc phải tiếp tục lên sân khấu.

Trong giây phút đứng trước biển người, Kat đã có một quyết định thật "điên rồ" khi dứt khoát chọn ngẫu nhiên một người đàn ông cầm biển cổ vũ với dòng chữ "Marry Me" để tiếp tục thực hiện lời hẹn ước. Người đó vừa hay là Charlier (Owen Wilson) - một giáo viên toán đã ly hôn và bất đắc dĩ bị đứa con gái của mình kéo đến tham gia buổi hòa nhạc.

Thật khó tin là anh cũng ngay lập tức đồng ý kết hôn và hoàn thành buổi lễ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Kể từ đây, hàng loạt các tình huống bi hài diễn ra với cuộc sống của hai người sau buổi thành hôn đầy chóng vánh đó.

Hai con người xa lạ, một người nổi tiếng, một người bình thường đến không thể bình thường hơn, lại bị buộc vào nhau bằng một hành động "bốc đồng". Tưởng như chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nhưng bất ngờ thay ở những thước phim trên nền nhạc On My Way cuối trailer, cặp đôi đã thực sự có những giây phút lãng mạn và hạnh phúc bên nhau. Nhưng liệu hai người từ hai thế giới khác nhau hoàn toàn, có thể thành công bước đến bên nhau và cùng nhau tạo nên một thế giới mà cả hai đều thuộc về không?

Ngoài việc tham gia đóng vai chính, toàn bộ các bản nhạc phim trong Cưới em đi cũng sẽ được thực hiện bởi chính J.Lo và Maluma. Đặc biệt, Jennifer cũng vừa cho ra mắt ca khúc On My Way, một sáng tác hoàn toàn mới được cô đầu tư dành riêng cho bộ phim. Bài hát cũng đã được J. Lo biểu diễn trong sự kiện âm nhạc công ích toàn cầu "Global Citizen Live" vừa qua và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả khán giả.

Cưới em đi dự kiến khởi chiếu ngày 11/2/2022 tại Việt Nam.