Một vụ khiếu nại nhà trường khiến cư dân mạng đọc xong bức xúc: Suốt ngày nghi ngờ, giờ nhận hậu quả thì lại không chịu được!

Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây đang khiến cộng đồng phụ huynh nước này tranh luận. Câu chuyện bắt đầu trong một nhóm chat phụ huynh, khi một giáo viên tiểu học ở Quảng Đông thông báo sẽ không còn in bài tập cho học sinh. Ngay lập tức, nhóm phụ huynh xuất hiện những ý kiến phản đối. Một phụ huynh chất vấn: "Vì sao cô không gửi bài sớm hơn? Khu tôi không có máy in, lần nào cũng phải ra phố để in rất bất tiện". Giáo viên đáp ngắn gọn: "Không in được thì không cần làm nữa".

Phụ huynh kia không tỏ ra tức giận, song lại phản hồi bằng giọng mỉa mai: "Thế không được đâu ạ, cô đã giao thì phải hoàn thành". Bề ngoài là lời nhắc nhở, nhưng thực chất là cách công khai "đặt vấn đề" với giáo viên ngay trong nhóm, một biểu hiện "thêm dầu vào lửa".

Nếu việc giao bài muộn hay khó in được trao đổi riêng, vấn đề có thể được giải quyết nhẹ nhàng. Tuy nhiên, việc đưa thẳng ra nhóm chung khiến không khí căng thẳng, tạo điều kiện cho tranh cãi lan rộng. Cuối cùng, giáo viên bị chỉ trích là "thiếu kiềm chế", buộc phải xin lỗi trước tập thể.

Dù trong quan niệm chung, phản ứng của giáo viên thường bị xem là sai, nhiều người trong ngành giáo dục vẫn cho rằng đôi khi "dám nói thẳng" cũng là một sự dũng cảm.

Khi chính phụ huynh tự đẩy mình vào thế khó

Được biết, nguyên nhân sâu xa của câu chuyện này không chỉ nằm ở bài tập, mà ở sự thiếu tin tưởng giữa phụ huynh và nhà trường. Trước đây, trường học này thường in sẵn hoặc mua tập bài tập thống nhất cho học sinh, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, sau khi một số phụ huynh gửi đơn khiếu nại, cho rằng trường "ăn hoa hồng" từ việc in ấn, nhà trường phải ngừng hoàn toàn hình thức này.

Từ đó, giáo viên chỉ được phép gửi file điện tử trong nhóm, phụ huynh tự in cho con. Biện pháp này giúp loại bỏ nghi ngờ về tài chính, nhưng lại kéo theo những phàn nàn mới: in ấn tốn thời gian, bất tiện, thậm chí có phụ huynh cho rằng giáo viên "thoái thác trách nhiệm".

Ảnh minh họa

Một số cư dân mạng khi đọc vụ việc đã bày tỏ bức xúc: "Không phải chính họ đi tố cáo sao? Giờ lại kêu ca điều ngược lại?", "Họ nghi ngờ trường ăn hoa hồng, giờ cho tự in để minh bạch thì lại giãy nảy lên", "Hầu như lớp học nào cũng tồn tại vài phụ huynh như vậy - chỉ cần chuyện nhỏ cũng đủ khiến cả nhóm xôn xao",...

Những tranh luận kéo dài khiến không khí học tập bị ảnh hưởng. Từ chỗ chỉ là việc in bài, nay nhóm phụ huynh thường xuyên xảy ra xung đột, còn giáo viên thì phải đối mặt với áp lực không đáng có.

Hệ quả cuối cùng

Dù tranh cãi đến đâu, bài tập vẫn phải làm. Bởi bài tập không dành cho giáo viên, mà dành cho học sinh. Phụ huynh, dù mệt mỏi sau giờ làm việc, vẫn phải giúp con hoàn thành, bởi phần lớn trẻ em không thể tự học hiệu quả nếu thiếu rèn luyện thường xuyên.

Giáo viên từng nói: "Không in được thì không cần làm nữa". Câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng phản ánh thực tế đáng suy ngẫm: khi việc dạy và học bị chi phối bởi những tranh cãi vụn vặt, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là học sinh.