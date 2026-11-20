Tại mùa giải Tes Awards for International Schools 2025, bà Mai Bích Thủy, Nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Reigate Grammar Việt Nam (RGSV), được trao Giải thưởng Lãnh đạo xuất sắc (Leadership Award), ghi nhận những đóng góp của bà trong việc phát triển nhà trường và xây dựng môi trường giáo dục quốc tế tại Hà Nội.

Không dừng lại ở dấu mốc ấy, tại mùa giải Tes Awards for International Schools 2026, RGSV tiếp tục được lựa chọn vào danh sách rút gọn. Vượt qua vòng xét chọn từ hàng trăm hồ sơ tham dự giải thưởng, trường là một trong tám trường quốc tế được đề cử ở hạng mục "Sáng kiến phát triển giáo viên của năm" (Teacher Development Initiative of the Year).

Sáng kiến được đề cử là Khung Dạy và Học (Teaching & Learning Framework), kết hợp chuẩn giảng dạy COBIS với nghiên cứu Visible Learning của Giáo sư John Hattie. Thông qua thiết kế bài học, dự giờ và trao đổi chuyên môn thường xuyên, sáng kiến hướng tới việc giúp giáo viên hoàn thiện phương pháp, đáp ứng nhu cầu học tập và khả năng của từng học sinh.

Hai mùa giải liên tiếp, từ giải thưởng dành cho người lãnh đạo đến đề cử về phát triển đội ngũ giáo viên, RGSV có những dấu mốc đáng chú ý tại một giải thưởng giáo dục quốc tế.

Trước đó, tháng 4/2024, RGSV được Hội đồng các trường quốc tế Anh (COBIS) kiểm định chất lượng. Đến tháng 11/2025, trường tiếp tục gia nhập Liên đoàn các trường quốc tế Anh tại châu Á (FOBISIA), mở rộng sự kết nối với cộng đồng trường học quốc tế và các hoạt động hợp tác chuyên môn trong khu vực.

Đáng chú ý, COBIS và FOBISIA cũng là những tổ chức giáo dục đồng hành với Tes Awards for International Schools. Tuy nhiên, hoạt động kiểm định, tư cách thành viên và kết quả xét chọn giải thưởng là những quá trình độc lập.

Theo ông Dan Worth, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Tes Awards for International Schools 2026, chiều sâu chuyên môn của các hồ sơ tham dự khiến quá trình lựa chọn đặc biệt khắt khe. Kết quả chung cuộc dự kiến được công bố trực tuyến ngày 8/12/2026.

Những dấu mốc này cũng nhắc đến một khía cạnh đáng trân trọng của nghề giáo: bên cạnh giáo viên trực tiếp đứng lớp là những người xây dựng chương trình, phát triển đội ngũ và chăm lo môi trường học đường. Sự ghi nhận dành cho những người làm giáo dục, dù ở vị trí nào, đều hướng đến giá trị chung là sự trưởng thành của học sinh.