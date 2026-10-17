Một trường THPT ở Tp.HCM dự kiến chỉ học chính khóa 4 ngày/tuần

Ngày 16/10, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Tp.HCM), cho biết trường dự kiến bố trí chương trình chính khóa từ thứ Hai đến thứ Năm, mỗi ngày 7 tiết, gồm 4 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều.

Theo ông Đảo, với cách sắp xếp này, học sinh sẽ hoàn thành chương trình chính khóa trong 4 ngày đầu tuần, tương ứng 28 tiết mỗi tuần theo quy định.

Riêng sáng thứ Sáu, nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, trải nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh.

Các hoạt động dự kiến gồm trải nghiệm, hướng nghiệp; bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu; ôn tập, hỗ trợ học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và sinh hoạt các câu lạc bộ thể dục, thể thao.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tham gia một hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Ảnh: fanpage trường.

Đáng chú ý mỗi tuần, nhà trường sẽ xây dựng một chủ đề giáo dục khác nhau để học sinh tham gia. Nội dung có thể liên quan đến văn hóa truyền thống như đờn ca tài tử, âm nhạc dân tộc; giáo dục an toàn giao thông; tìm hiểu tâm sinh lý tuổi mới lớn, sức khỏe sinh sản vị thành niên và nhiều nội dung thiết thực khác.

"Các hoạt động sáng thứ Sáu rất đa dạng, không phải chỉ có một vài nội dung. Nhà trường dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giáo dục khác nhau và không thu phí học sinh", ông Đảo cho biết.

Theo phương án dự kiến, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ sẽ không phải đến trường vào chiều thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Các em sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, đồng thời chủ động cân đối việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể chất theo nhu cầu cá nhân.

Bộ GD&ĐT thông tin về chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy lớp có học sinh hòa nhập ĐỌC NGAY

Được biết, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đã tổ chức họp và lấy ý kiến phụ huynh về chương trình nhà trường từ tháng 9/2026.

Sau khi nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức thực hiện chương trình nhà trường (có thu phí) với các môn: tin học theo chuẩn quốc tế, học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài, kỹ năng sống, STEM.

Tuy nhiên, khi thực hiện kế hoạch hoạt động mới, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ dự kiến không tiếp tục tổ chức chương trình nhà trường có thu phí như trước. Thay vào đó, các hoạt động giáo dục vào sáng thứ Sáu sẽ được tổ chức theo kế hoạch mới và miễn phí cho học sinh.

Theo hiệu trưởng nhà trường, việc bố trí chương trình chính khóa tập trung trong 4 ngày, kết hợp các hoạt động giáo dục vào sáng thứ Sáu nhằm bảo đảm thời lượng học tập theo quy định, tạo không gian cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, phát triển năng lực và rèn luyện kỹ năng.

Những điểm đáng chú ý trong Thông tư 85 về giáo dục phổ thông Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực từ ngày 15-11. Theo thông tư, hoạt động giáo dục chính khóa gồm dạy học các môn học và tổ chức hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông, với thời lượng quy định. Hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung kiến thức, tăng cường thực hành, trải nghiệm và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Hoạt động này được tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với trường chưa đủ điều kiện. Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian chính khóa và tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích của học sinh trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ. Thông tư 85 quy định các trường không được thu tiền của học sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường.

Trúc Chi (t/h Vietnamnet, Tuổi Trẻ)