Một trường Sư phạm bỏ xét học bạ hầu hết các ngành

Ngày 22/11, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, năm 2026 sẽ có 6 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng; xét điểm theo điểm thi Tốt nghiệp THPT; xét tuyển dựa vào học bạ THPT; dựa vào kết quả kỳ thi độc lập do trường và kết quả kỳ thi độc lập do Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức; xét tuyển kết hợp các phương thức trên với điểm thi năng khiếu do ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức.

Trong đó, trường sẽ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với tất cả các ngành.

Xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với tất cả các ngành.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. (ảnh: website trường)

Riêng xét tuyển học bạ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ áp dụng với các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể thao, Việt Nam học, cùng hai ngành dự kiến mở mới là Giáo dục học và Kinh tế chính trị.

Như vậy, so với năm ngoái, năm 2026 có 17 ngành không còn sử dụng phương thức xét tuyển học bạ để tuyển sinh, trong đó có Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý.

Với xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi độc lập của trường và Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức cũng sẽ áp dụng cho tất cả các ngành.

Với xét tuyển kết hợp, thí sinh thi vào các ngành gồm: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất và Quản lý thể dục thể thao, sử dụng các phương thức tuyển sinh trên kết hợp với điểm thi năng do trường hoặc Đại học Sư phạm 2 tổ chức.

Như vậy, năm 2026 trường này đã bỏ xét tuyển dựa vào kết quả của các kỳ thi riêng như: Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ thi đánh giá năng lực Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện đào tạo 16 ngành sư phạm bậc cử nhân và 10 ngành ngoài sư phạm. Ở bậc sau đại học, trường này còn có 20 chuyên ngành thạc sĩ và 6 ngành bậc tiến sĩ với quy mô toàn trường đào tạo khoảng 9.000 sinh viên, học viên.

Trong mùa tuyển sinh năm ngoái, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có mức điểm chuẩn từ 20,25 đến 28,52, trong đó ngành Sư phạm Ngữ văn tuyển điểm cao nhất.