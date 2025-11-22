"Vật lạ" xuất hiện trong trường học ở Thủ Đức - TP.HCM khiến nhiều người xuýt xoa: tâm lý đến thế là cùng!

Những ngày gần đây, hình ảnh ba chiếc lò vi sóng được đặt ngay ngắn tại khu vực sinh hoạt chung trong một trường THPT tại TP Thủ Đức (TP.HCM) gây chú ý mạnh trên mạng xã hội. chỉ đơn giản là vài chiếc máy nhỏ đặt cạnh bàn ghế nhưng lại trở thành chủ đề được nhiều phụ huynh đánh giá cao, xem như một hành động quan tâm thiết thực dành cho học sinh.

Một phụ huynh khi chứng kiến hình ảnh này đã chia sẻ rằng điều khiến họ cảm động không phải giá trị của chiếc lò vi sóng, mà là tư duy phục vụ học sinh: "Không nói nhiều về sự quan tâm mà trường thể hiện bằng hành động cụ thể".

Hình ảnh nhận sự chú ý (Ảnh: Lê Quang Thái)

Trong bối cảnh nhiều trường học tổ chức bán trú hoặc khuyến khích học sinh ăn tại căng tin, việc cho phép và tạo điều kiện để học sinh mang cơm từ nhà lên thường bị xem là phương án phụ.

Thực tế, nhiều học sinh vẫn muốn mang theo đồ ăn do gia đình chuẩn bị: tiết kiệm chi phí, hợp khẩu vị hoặc đơn giản là cảm giác "cơm nhà" trong một ngày học kéo dài từ sáng đến chiều. Tuy nhiên, nếu không có thiết bị hâm nóng, bữa cơm dễ nguội lạnh, kém vệ sinh và mất hứng thú ăn uống.

Ba chiếc lò vi sóng được nhà trường bố trí kèm hướng dẫn sử dụng rõ ràng, đặt ở khu vực thoáng mát, có bàn ghế và ổ điện an toàn. Học sinh có thể tự xếp hàng, hâm nóng phần ăn trong vài phút, sau đó dùng bữa ngay tại khu vực nghỉ trưa. Đây là một giải pháp nhỏ nhưng chạm đến nhu cầu thực tế của nhiều em.

Điều đáng nói, trường hiện đã có dịch vụ bán trú với suất ăn được nhiều phụ huynh đánh giá cao về chất lượng, thế nhưng vẫn chủ động trang bị thêm lò vi sóng để hỗ trợ nhóm học sinh không đăng ký suất ăn hoặc có nhu cầu đặc thù.

Sự xuất hiện của những chiếc lò vi sóng cũng mở rộng cuộc thảo luận lớn hơn: trường học nên phục vụ học sinh như thế nào? Bên cạnh kiến thức, một môi trường học đường thân thiện cần quan tâm đến những điều tưởng chừng nhỏ bé như: chỗ nghỉ trưa thoáng, nước uống sạch, ổ điện để sạc thiết bị học tập, tủ để đồ cá nhân, hay không gian sinh hoạt chung.

Những thay đổi không cần ồn ào, không cần quá tốn kém nhưng tạo nên khác biệt trong trải nghiệm của học sinh, nhất là khi các em dành gần 10 tiếng mỗi ngày ở trường.

Có thể nói, ba chiếc lò vi sóng không phải thiết bị xa xỉ, nhưng là dấu hiệu của một tư duy giáo dục biết lắng nghe và hành động. Trong mắt học sinh, đó là tiện ích. Trong mắt phụ huynh, đó là sự quan tâm. Và trong mắt những người làm giáo dục, đó có thể là bước nhỏ giúp trường học trở thành nơi "đáng đến", không chỉ để học mà còn để sống một ngày trọn vẹn.