Một trường học ở TPHCM tổ chức bữa ăn bán trú trở lại sau vụ Sago Food

Theo báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Công ty Sago Food hiện đang cung cấp suất ăn cho 12 trường học trên địa bàn TPHCM, số lượng 9.300 suất/ngày. Công ty lấy nguyên liệu từ 10 nhà cung cấp.

Thời điểm kiểm tra phát hiện có 371 kg thịt gia súc, gia cầm. Trong đó, có 51 kg sườn cốt lết đông lạnh, 200 kg da gà đông lạnh, 120 kg ức gà nạc không da đông lạnh được đựng trong túi, không có nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng.