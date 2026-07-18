Những ngày gần đây, loạt thông báo từ các tiệm kim cương lớn liên tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong bối cảnh nhiều thông tin xoay quanh hoạt động kinh doanh, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, mỗi động thái chính thức từ các thương hiệu đều nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Mới đây, Kimberly Diamond - tiệm kim cương nổi tiếng tại Cần Thơ với nhiều clip viral trên TikTok và gần 828.000 người theo dõi - tiếp tục phát đi thông báo mới.

Sáng 18/7, fanpage chính thức của thương hiệu đăng tải thông báo về một buổi livestream đặc biệt diễn ra từ 17h ngày 18/7/2026. Theo nội dung được công bố, CEO Kimberly Diamond - anh Thông Trần sẽ trực tiếp cập nhật tình hình hiện tại, làm rõ một số thông tin đang được dư luận quan tâm, đồng thời giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Thông báo mới nhất từ Kimberly Diamond

Động thái này diễn ra khi Kimberly Diamond là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội thời gian gần đây. Bên cạnh lượng quan tâm lớn, thương hiệu cũng xuất hiện cùng nhiều từ khóa không tích cực, càng khiến những thông báo chính thức từ doanh nghiệp nhận được sự chú ý của dư luận.

Nhiều từ khóa liên quan đến Kimberly lọt tìm kiếm phổ biến

Trước đó, vào ngày 14/7, Kimberly Diamond đã phát đi một thông báo sau khi ghi nhận các phản ánh từ khách hàng. Doanh nghiệp thừa nhận có những thiếu sót trong quá trình phục vụ do lượng khách mua bán, trao đổi tăng đột biến trong thời gian ngắn. Phía Kimberly gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đồng thời cho biết đang rà soát và chấn chỉnh quy trình để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Liên quan đến các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, dù không đề cập cụ thể nội dung vụ việc, Kimberly cho biết đã chủ động làm việc với các bên liên quan trên tinh thần thiện chí và hiện tình hình đã ổn định. Doanh nghiệp cũng cho rằng vẫn còn xuất hiện một số nội dung từ các cá nhân, kênh thông tin bên thứ ba không phải khách hàng, có dấu hiệu cắt ghép hoặc cung cấp thông tin thiếu ngữ cảnh, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh.

Theo thông báo, Kimberly đang tiếp tục thu thập thông tin và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thương hiệu khẳng định cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, tiếp tục phục vụ các nhu cầu mua bán, trao đổi và hậu mãi. Kimberly cũng cho biết sẽ xem sự việc lần này là bài học để tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng trong thời gian tới.

Thông báo vào ngày 14/7

Đến ngày 16/7, Kimberly cập nhật lại giờ hoạt động của thương hiệu.

Sở dĩ mọi động thái của Kimberly thu hút sự chú ý là bởi tiệm kim cương này có tiếng. Không chỉ được biết đến là một tiệm kim cương lâu năm ở Cần Thơ, Kimberly Diamond còn xây dựng được sức hút đáng kể trên mạng xã hội.

Thay vì chỉ đăng tải sản phẩm, thương hiệu đầu tư sản xuất các clip tiểu phẩm, video tình huống và nội dung giải trí về nghề kinh doanh kim cương, mối quan hệ sếp - nhân viên,... Nhờ đó, ngoài lượng theo dõi khủng, kênh TikTok của Kimberly còn có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem và thường xuyên viral.