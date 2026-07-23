Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, mới đây Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành Quyết định số 174/QĐ-CT xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima.

Theo đó, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima (mã số doanh nghiệp: 0109658527) bị phạt 200 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018: đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Cụ thể, doanh nghiệp đã đưa thông tin "Washima – Thương hiệu ghế massage số 1 Việt Nam" chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima.

Trong quá trình điều tra, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Nam An