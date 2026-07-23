Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông tin về kết quả điều tra ban đầu các sai phạm tại hệ thống Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam. (ảnh: Bộ Công an)

Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu, làm rõ hàng loạt sai phạm xảy ra tại hệ thống Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam, trong đó bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt từ hành vi gian dối trong làm răng sứ lên tới hơn 121 tỷ đồng.

Quảng cáo răng sứ nhập khẩu từ Mỹ, Thụy Sĩ... nhưng dùng phôi sứ Trung Quốc

Theo Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, năm 2009, Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam (Nha Khoa Đại Nam) do Trung làm Giám đốc.

Sau đó, Trung thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai và Khánh Hòa, đồng thời đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Mặc dù đứng tên nhiều pháp nhân, chủ hộ khác nhau nhưng thực tế toàn bộ hệ thống đều do Trung quản lý, điều hành nhằm phân tán doanh thu, làm giảm số thuế phải kê khai, nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tại các phòng khám, Trung bố trí 415 nhân viên, trong đó phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện các kỹ thuật nha khoa.

Để thu hút khách hàng đến khám, điều trị và sử dụng dịch vụ, Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung và chạy quảng cáo trực tuyến trên hai website chính thức của hệ thống Công ty Đại Nam.

Đồng thời, đăng tải nội dung trên các nền tảng mạng xã hội quảng bá hệ thống là cơ sở nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ chuyên khoa răng hàm mặt nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp khám, điều trị cho khách hàng, cùng trang thiết bị hiện đại từ châu Âu và quy trình chuyên nghiệp.

Các website còn quảng cáo sử dụng vật liệu chính hãng có nguồn gốc từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc và các dòng răng sứ cao cấp có độ bền, tính thẩm mỹ cao, thời gian bảo hành dài hạn; đồng thời công khai bảng giá, chương trình khuyến mại và cam kết dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả. Qua đó tạo niềm tin để khách hàng lựa chọn dịch vụ và thanh toán.

Tại các phòng khám, Trung bố trí từ 1 đến 3 lễ tân làm nhiệm vụ đón tiếp, chăm sóc khách hàng và thu ngân. Khi khách hàng đến khám, lễ tân hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng, nhập thông tin, hướng dẫn chụp X-quang, giới thiệu bác sĩ, nha sĩ. Sau khi có chỉ định làm răng sứ, lễ tân, nhân viên tư vấn và nha sĩ căn cứ bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mại để giới thiệu, so sánh về xuất xứ, chất lượng, độ bền, tính thẩm mỹ và thời hạn bảo hành; mời chào, thuyết phục khách hàng lựa chọn các dòng răng sứ cao cấp có xuất xứ từ Đức, Mỹ, Nhật Bản.

Tuy nhiên, trên thực tế, Trung chỉ đạo nhân viên sử dụng phôi sứ có xuất xứ từ Trung Quốc, giá trị thấp hơn để chế tác răng. Trong khi đó, phiếu chỉ định, hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên các loại răng sứ cao cấp mà khách hàng đã đăng ký, khiến khách hàng tin rằng mình được sử dụng đúng sản phẩm đã lựa chọn, qua đó chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Ông Hồ Ngọc Tiên Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam. (ảnh: Nha khoa Đại Nam)

Nha khoa Đại Nam cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu khách hàng, tổng doanh thu lên đến 2.532 tỷ đồng

Quá trình hoạt động, Trung chỉ đạo thu tiền của khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do Trung trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan đến 42 tài khoản được mở và sử dụng để nhận tiền của khách hàng.

Đồng thời, Trung chỉ đạo nhân viên sử dụng các phần mềm và sổ theo dõi nội bộ để quản lý doanh thu thực tế nhưng chỉ phản ánh một phần doanh thu vào sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.

Đến nay, cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ khi thành lập hệ thống, các phòng khám thuộc hệ thống Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách hàng, với tổng doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền chiếm đoạt từ hành vi gian dối trong việc làm răng sứ, tính từ năm 2024 đến tháng 5/2026, bước đầu được xác định hơn 121 tỷ đồng.

Một phần nguồn tiền thu được từ hoạt động của hệ thống đã được Trung sử dụng để mua nhà, đất, ô tô và đồng hồ có giá trị lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.