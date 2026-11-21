Ngày 20/11/2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã gửi thư tri ân thầy Nguyễn Xuân Khang (77 tuổi), người sáng lập Trường Marie Curie tại Hà Nội.

Trong thư, Bộ trưởng bày tỏ sự xúc động khi biết thầy Nguyễn Xuân Khang đã dành tâm huyết và nguồn lực xây dựng, trao tặng địa phương một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Không chỉ ghi nhận đóng góp trong việc xây dựng trường học, Bộ trưởng còn đặc biệt nhắc đến nghĩa cử của thầy Khang khi nhận chăm lo lâu dài cho 22 trẻ em sống sót sau trận lũ quét tại Làng Nủ, tỉnh Lào Cai, năm 2024.

Thầy Nguyễn Xuân Khang

"Thay mặt ngành Giáo dục, tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng gửi tới Thầy lời cảm ơn chân thành, sâu sắc", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn viết trong thư.

Theo người đứng đầu ngành Giáo dục, giá trị của ngôi trường không đơn thuần nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở tình yêu thương con người, tình yêu quê hương, đất nước mà người thầy gửi gắm. Ông tin tưởng công trình sẽ tiếp tục phục vụ nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em.

Ngay tối 20/11, thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ sự xúc động khi nhận được bức thư vào đúng ngày đặc biệt của nghề giáo. Theo kế hoạch, ngày 21/11, ông sẽ vượt quãng đường khoảng 450 km từ Hà Nội lên Mèo Vạc để chuẩn bị cho lễ khánh thành, bàn giao ngôi trường.

Nguyên văn bức thư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn

Ngôi trường trăm tỷ đồng giữa vùng cao nguyên đá

Ngôi trường được nhắc tới trong bức thư là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, một công trình có kinh phí đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 100 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 15/3/2025 tại thôn Há Súa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Nguồn vốn xây dựng do Trường Marie Curie Hà Nội tài trợ theo hình thức xây tặng công trình. Sau khoảng một năm rưỡi xây dựng, ngôi trường trên khu đất rộng khoảng 3 ha đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến khánh thành vào ngày 23/11/2026.

Trường có 40 phòng học, 2 phòng thực hành, 12 phòng làm việc và hội trường sức chứa 100 người. Đặc biệt, khu ký túc xá gồm hai tòa nhà riêng biệt dành cho nam và nữ sinh, có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 học sinh. Ngoài ra, trường còn có nhà ăn rộng khoảng 800 m², thư viện, nhà thể chất và sân thể thao.

Đáng chú ý, các hạng mục chính được đặt tên theo Thăng Long tứ trấn, gồm giảng đường Bạch Mã, ký túc xá Kim Liên, cổng Quán Thánh và sân thể thao Voi Phục. Cách đặt tên này thể hiện mong muốn kết nối Thủ đô Hà Nội với vùng biên cương của người thầy.

Lễ khởi công ngôi trường

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm học 2026-2027, trường có 468 học sinh trúng tuyển. Ngày 5/9/2026, nhà trường tổ chức lễ khai giảng đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu bước khởi đầu của một cơ sở giáo dục mới dành cho học sinh vùng cao.

Đối với nhiều học sinh tại Mèo Vạc, nơi điều kiện đi lại và học tập còn không ít khó khăn, công trình được kỳ vọng tạo thêm cơ hội học tập, sinh hoạt trong môi trường được đầu tư đồng bộ.

Đáng nói, con số 100 tỷ đồng mới là kinh phí dự kiến ban đầu. Khi được hỏi về tổng chi phí thực tế, thầy Nguyễn Xuân Khang không tiết lộ: "Với tôi, ngôi trường này vô giá".

Những nghĩa cử đặc biệt phía sau lá thư của Bộ trưởng

Thực tế, ngôi trường trăm tỷ đồng không phải hoạt động đầu tiên của thầy Nguyễn Xuân Khang dành cho học sinh vùng cao Mèo Vạc.

Năm 2021, Trường Marie Curie Hà Nội triển khai trồng khoảng 20.000 cây sa mộc tại địa phương. Đến năm 2022, khi Mèo Vạc thiếu giáo viên tiếng Anh, thầy Khang cùng nhà trường tổ chức chương trình dạy tiếng Anh trực tuyến cho hơn 2.600 học sinh tiểu học.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, cuối năm 2023, thầy tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo giáo viên tiếng Anh là người địa phương. Cụ thể, 30 sinh viên được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng trong vòng 4 năm, với kỳ vọng bổ sung nguồn giáo viên cho Mèo Vạc trong tương lai.

Một câu chuyện khác từng khiến nhiều người xúc động là quyết định nhận chăm lo cho 22 trẻ em Làng Nủ sau trận lũ quét kinh hoàng vào tháng 9/2024. Thầy Nguyễn Xuân Khang cùng Trường Marie Curie quyết định hỗ trợ mỗi em 3 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Số tiền được chuyển trực tiếp cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu, nhằm giúp các em có thêm điều kiện sinh hoạt, tiếp tục đến trường sau những mất mát do thiên tai.

Chính những việc làm kéo dài qua nhiều năm ấy đã được Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhắc đến trong bức thư gửi ngày 20/11. Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tình thương yêu mà người thầy dành cho những trẻ em còn nhiều thiệt thòi, đồng thời mong muốn các nghĩa cử này tiếp tục được lan tỏa.

Ở tuổi 77, thầy Nguyễn Xuân Khang vẫn dành tâm huyết cho những học trò cách Hà Nội hàng trăm cây số. Ngôi trường đang chuẩn bị khánh thành tại Mèo Vạc không chỉ là món quà về cơ sở vật chất, mà còn mở ra thêm cơ hội học tập cho nhiều thế hệ trẻ em vùng cao. Đó cũng là ý nghĩa đặc biệt đằng sau lời cảm ơn của người đứng đầu ngành Giáo dục trong Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.