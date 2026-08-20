Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng El Nino đang duy trì với cường độ mạnh và được dự báo có thể đạt mức rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026, kéo dài sang đầu năm 2027. Trong bối cảnh nhiệt độ trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, nhiều khu vực được cảnh báo thiếu hụt lượng mưa, trong đó Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nguy cơ chịu tác động đến nguồn nước và hoạt động sản xuất.

Theo dự báo, trong tuần thứ hai của tháng 8/2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Trung tâm xích đạo Thái Bình Dương, hay khu vực NINO3.4, ở mức 1,8 độ C, cho thấy ENSO đang trong trạng thái El Niño.

Từ tháng 9-11/2026, El Niño được dự báo tiếp tục duy trì ở cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%. Trong đó, khả năng El Niño đạt cường độ rất mạnh lên tới 93%. Đáng chú ý, giai đoạn tháng 10-12/2026 được dự báo là thời điểm El Niño rất mạnh có xác suất cao nhất, lên tới 95%.

Hiện tượng này cũng có khả năng kéo dài sang đầu năm 2027. Trong thời kỳ từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, El Niño mạnh đến rất mạnh được dự báo duy trì với xác suất 93%, trong đó xác suất đạt cường độ rất mạnh là 70%.

Mùa đông năm nay ấm, mùa mưa Nam Bộ có thể kết thúc sớm 20 ngày - Nguồn clip: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

Trong tháng 9/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Sang tháng 10 và 11, mức chênh lệch có thể tăng lên từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn.

Từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể cao hơn từ 1,5-2 độ C, có nơi cao hơn.

Nắng nóng diện rộng được dự báo tiếp tục duy trì trong tháng 9/2026, tập trung tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng tại các khu vực này có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2025.

Nhiều nơi thiếu hụt lượng mưa

Dự báo trong tháng 9/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%, trong khi các khu vực còn lại ở mức xấp xỉ.

Sang tháng 10, Bắc Bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%. Ngược lại, nhiều khu vực khác có lượng mưa thấp hơn từ 5-20%, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và Duyên hải Nam Trung Bộ có thể thiếu hụt từ 20-40%.

Trong tháng 11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể thiếu hụt từ 20-40%; Nam Bộ thấp hơn từ 5-15%, riêng Tây Nam Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Đến tháng 12, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng cao hơn từ 5-20 mm. Các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ 5-20 mm, riêng Duyên hải Nam Trung Bộ có thể thiếu hụt tới 40-100 mm.

Từ tháng 1 đến tháng 2/2027, lượng mưa tại hầu hết các khu vực tiếp tục có xu hướng thấp hơn từ 5-20 mm, riêng Bắc Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, tình trạng ít mưa tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong giai đoạn này có thể tác động lớn đến nguồn nước, đời sống và hoạt động sản xuất.

Mùa đông năm nay ấm, rét đậm rét hại có thể đến muộn

Ảnh minh họa

Dưới tác động của El Niño, không khí lạnh trong mùa đông 2026-2027 được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại cũng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này, Biển Đông có khoảng 7,3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 3,1 cơn ảnh hưởng hoặc đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Mùa mưa tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm

Dù tổng lượng mưa tại nhiều nơi có xu hướng thiếu hụt, các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn có thể xảy ra. Trong tháng 9 và 10/2026, mưa vừa và mưa to có khả năng xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước.

Tháng 11, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Các khu vực này cần đề phòng nguy cơ thiếu hụt lượng mưa trong những tháng chính mùa mưa, trong khi mùa mưa tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm.

Trong tháng 12/2026, mưa vừa và mưa to vẫn có thể xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

Dông, lốc, sét và mưa đá cũng có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước trong thời kỳ chuyển mùa. Bên cạnh đó, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc vẫn có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và ngư dân.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối và băng giá vẫn có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, sản xuất nông nghiệp, cây trồng và vật nuôi.

Việc El Niño duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh trong những tháng tới được dự báo sẽ khiến thời tiết cuối năm 2026 và đầu năm 2027 có nhiều diễn biến bất thường. Đặc biệt, nguy cơ thiếu hụt lượng mưa, nắng nóng kéo dài và tình trạng khan hiếm nguồn nước tại một số khu vực cần tiếp tục được theo dõi, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.