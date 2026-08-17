Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ENSO đang trong trạng thái El Nino . Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 9-11, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100% (trong đó khoảng 7% El Nino đạt cường độ mạnh và 93% El Nino đạt cường độ rất mạnh). Ngoài ra, từ tháng 10-12, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh đạt xác suất cao nhất lên đến 95%.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 9-11, trên Biển Đông có khoảng 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta, thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn).

Mùa đông năm nay, rét đậm rét hại khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. (Ảnh minh hoạ)

Nắng nóng diện rộng duy trì và tập trung trong tháng 9 ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, số ngày nắng nóng khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng trong 3 tháng này, không khí lạnh khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1,5°C so với trung bình nhiều năm; trong tháng 10-11, nhiệt độ trung bình có thể cao hơn 1-2°C, có nơi cao hơn.

“Trong tháng 9-10, mưa vừa, mưa to có thể xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11, mưa vừa, mưa to xu hướng xảy ra ít hơn trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cần đề phòng khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa trong tháng 10-11 tại các khu vực này. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mùa mưa khả năng kết thúc sớm.

Trên phạm vi cả nước nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng cho hay, từ tháng 12/2026-2/2027, hiện tượng El Nino duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93% (trong đó xác suất 23% đạt cường độ mạnh và 70% đạt cường độ rất mạnh).

Trong 3 tháng này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,2 cơn).

Ngoài ra, tháng 12/2026-1/2027, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm , rét hại ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo tại các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5°C, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2°C, có nơi cao hơn.

Nhận định về tình hình mưa lớn trên cả nước, cơ quan khí tượng cho hay, trong tháng 12, mưa vừa, mưa to còn có thể xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tháng 12/2026 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn 5-20mm; các khu vực khác thấp hơn 5-20mm, riêng duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 40-100mm.

Tháng 1-2/2027, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến thấp hơn 5-20mm, trong đó Bắc Bộ ở mức xấp xỉ.

El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, kéo dài 8 - 12 tháng hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 - 4 năm một lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn. La Nina là hiện tượng ngược lại với El Nino, khi lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường, xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn El Nino. ENSO là chữ viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation để chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina.



