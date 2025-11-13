Một tập Doraemon cách đây 32 năm đã "tiên tri" về thời đại AI khiến ai cũng rùng mình

Tuổi thơ của biết bao người đã gắn liền với những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Nobita và chú mèo máy Doraemon. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, trong một tập truyện cũ có tên Nobita Và Mê Cung Thiếc xuất bản năm 1993, tác giả Fujiko F. Fujio dường như đã khẽ hé lộ một "lời tiên tri" về tương lai - nơi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế con người.

Khi ấy, đó chỉ là một câu chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng giờ đây, với tốc độ phát triển chóng mặt của AI, những chi tiết trong truyện lại khiến người ta phải giật mình suy ngẫm. Hoá ra trong thế giới tưởng tượng của Doraemon, đã ẩn chứa dự cảm về chính thời đại mà chúng ta đang sống.

Hóa ra Doraemon từng "tiên tri" về tương lai

Câu chuyện mở đầu bằng chuyến du lịch đến đảo Bliki của nhóm bạn Nobita. Hòn đảo được miêu tả như một thiên đường với khách sạn sang trọng, phong cảnh tuyệt đẹp, dịch vụ tiện nghi đến mức hoàn hảo và đặc biệt, mọi thứ ở đây đều được vận hành bởi những robot thiếc thông minh.

Nhưng đằng sau vẻ yên bình ấy là một bí mật đen tối. Khi khám phá mê cung thiếc, nhóm bạn phát hiện ra một thế lực đang âm mưu chiếm đoạt Trái Đất. Kẻ đứng sau không ai khác chính là chủ khách sạn Sappio - người đến từ hành tinh Gamoga, nơi công nghệ đã đạt đến mức cực thịnh. Nobita, Doraemon và các bạn buộc phải hợp sức với người dân địa phương để ngăn chặn âm mưu thống trị của loài robot, qua đó nhận ra mặt trái của việc quá lệ thuộc vào công nghệ.

Trong tập truyện, nhóm bạn tìm cách chống lại bí mật đen tối của kẻ muốn xâm chiếm Trái Đất

Khi còn nhỏ, chúng ta xem đây chỉ là một hành trình phiêu lưu hấp dẫn. Nhưng khi lớn, câu chuyện lại mở ra một viễn cảnh đáng lo ngại khi con người ngày càng ỷ lại vào máy móc, sức lao động và khả năng sáng tạo có thể dần bị thay thế, để rồi một ngày nào đó, chính robot sẽ "nắm quyền".

Hơn 30 năm trôi qua, "lời tiên tri" trong Doraemon giờ đã chạm đến thực tế. Trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có: từ viết quảng cáo, vẽ tranh, dịch thuật, cho tới robot phục vụ bàn hay xe tự lái. Chỉ với vài dòng lệnh, AI có thể sáng tác nhạc, dựng video, thậm chí mô phỏng giọng hát và khuôn mặt con người. Những điều từng xuất hiện trong Mê Cung Thiếc giờ đây lại đang thật sự diễn ra ngoài đời.

Một số người lo rằng AI sẽ "cướp" công việc của con người, nhưng thực tế, AI được tạo ra để hỗ trợ, giải phóng con người khỏi những công việc lặp đi lặp lại, nguy hiểm hoặc nhàm chán. Công nghệ, dù hiện đại đến đâu, vẫn chỉ là công cụ. Chúng ta không nên lo sợ AI thay thế con người, mà cần học cách hợp tác với nó, phát huy khả năng sáng tạo và tư duy của chính mình. Khi ấy, tương lai sẽ không phải do robot quyết định, mà chính chúng ta mới là người làm chủ.

Có lẽ, những câu chuyện của Doraemon chưa bao giờ chỉ dành cho trẻ con. Vì đằng sau mỗi món bảo bối là một câu hỏi lớn: Nếu công nghệ làm được mọi thứ, con người sẽ còn làm gì để trở nên đặc biệt?

Theo Baidu