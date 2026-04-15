Một suy nghĩ rất dễ khiến học sinh Hà Nội năm nay "sảy chân" khi đăng ký NV: Từ chọn trường dễ thở bỗng rơi vào "chảo lửa" tuyển sinh!

Từ “mò mẫm” sang “mở bài” sớm

Nhiều năm qua, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội luôn được ví như một cuộc đua marathon trong sương mù. Phụ huynh và học sinh phải đặt bút ký vào đơn đăng ký nguyện vọng dựa trên cảm tính, những tin đồn về điểm chuẩn năm ngoái hoặc lời khuyên từ các hội nhóm, để rồi nhận về những cú sốc khi tỷ lệ chọi chính thức được công bố.

Năm nay, tấm rèm thông tin đã được kéo lên. Việc hệ thống hiển thị số lượng đăng ký trực tuyến giúp gia đình có cái nhìn trực quan về “độ nóng” của từng ngôi trường. Mục tiêu của Sở GD&ĐT rất rõ ràng: Giúp thí sinh tránh tình trạng “mất phương hướng”, tạo sự chủ động trong việc tính toán xác suất đỗ - trượt. Tuy nhiên, khi dữ liệu được phơi bày, một bài toán mới lại nảy sinh: Bài toán về chiến thuật chờ đợi.

Hiệu ứng “sàn chứng khoán” và rủi ro từ tâm lý đám đông

Thông tin minh bạch là tốt, nhưng nếu tất cả cùng nhìn vào một bảng số liệu để ra quyết định, sự bất ổn là điều khó tránh khỏi. Trả lời phỏng vấn báo chí, một hiệu trưởng THPT ở Hà Nội đã chỉ ra một thực tế đáng ngại: Tâm lý quan sát và chờ đợi đến ngày cuối cùng.

Hiện tượng này rất giống với diễn biến trên sàn chứng khoán những phút sát giờ đóng cửa. Khi thấy một trường có tỷ lệ chọi thấp, hàng ngàn phụ huynh có thể đồng loạt “xoay xe” đăng ký vào đó ở những giờ chót. Kết quả là, một ngôi trường vốn được coi là “vùng xanh” an toàn có thể biến thành “điểm đỏ” rực lửa chỉ sau một đêm.

Bên cạnh đó, việc dồn toàn lực vào những ngày cuối tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật cực lớn. Nghẽn mạng, sai sót trong thao tác do tâm lý vội vàng có thể tước đi cơ hội của những học sinh vốn có năng lực tốt.

“Tỷ lệ chọi” - Con số biết nói hay cái bẫy cảm xúc?

Các chuyên gia giáo dục cảnh báo, tỷ lệ chọi thực chất chỉ là một biến số bề nổi. Một trường có tỷ lệ 1 chọi 1,5 nhưng tập trung toàn bộ thí sinh giỏi từ các trường điểm sẽ khó nhằn hơn nhiều so với một trường tỷ lệ 1 chọi 3 nhưng mặt bằng năng lực thí sinh vừa phải.

Nếu quá sa đà vào việc "né" tỷ lệ chọi cao mà quên mất năng lực thực tế, học sinh rất dễ rơi vào tình trạng “chọn sai đề”. Điểm chuẩn của một trường phụ thuộc vào chỉ tiêu và phổ điểm của nhóm thí sinh đăng ký vào trường đó, chứ không chỉ đơn thuần là số lượng người nộp hồ sơ. Đối với các trường mới tuyển sinh, sự biến động này càng trở nên khó lường và mang tính may rủi cao hơn.

Giá trị cốt lõi: Trường tốt nhất là trường phù hợp nhất

Đứng trước “ma trận” số liệu này, khuyến cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chọn trường dựa trên năng lực thực tế và điều kiện địa lý là một lời nhắc nhở cần thiết.

- Về năng lực: Một môi trường quá sức sẽ tạo ra áp lực tâm lý đè nặng lên học sinh suốt 3 năm THPT. Ngược lại, học tập ở nơi vừa sức giúp các em giữ được sự tự tin và đam mê.

- Về điều kiện gia đình: Khoảng cách địa lý không chỉ là chuyện xăng xe, mà là câu chuyện về sức khỏe. Việc tiết kiệm được 1-2 tiếng di chuyển mỗi ngày đồng nghĩa với việc học sinh có thêm thời gian để tái tạo năng lượng, tự học và thư giãn – những yếu tố then chốt để duy trì phong độ học tập bền vững.

Công nghệ và sự minh bạch trong tuyển sinh là công cụ hỗ trợ, không phải là chiếc gậy vạn năng để đảm bảo tấm vé vào lớp 10. Thay vì mải miết theo dõi những con số nhảy múa trên hệ thống đến phút chót, các gia đình nên quay về với giá trị thực: Đánh giá đúng thực lực và ưu tiên sự ổn định cho tâm lý của con trẻ trước khi bước vào cuộc sát hạch quan trọng nhất của cuộc đời học sinh.