Đỗ Hà đứng yên cũng có chuyện

Mới đây, Đỗ Hà đăng tải một đoạn clip đang hào hứng vào bếp nấu món chè mochi sắn dẻo. Vẫn là phong cách nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ cùng visual mướt mắt, nàng hậu nhanh chóng thu hút lượt xem lớn. Tuy nhiên, điều khiến đoạn clip viral hơn lại nằm ở phần bình luận bên dưới: cư dân mạng bất ngờ thi nhau đặt nghi vấn Đỗ Hà mang thai con đầu lòng.

Theo đó, netizen zoom cận vòng 2 được cho là to hơn của Đỗ Hà dù cô diện váy thùng thình. Có netizen còn khẳng định nàng hậu đã có "tin vui". Nhưng phần bình luận nhanh chóng biến thành cuộc tranh luận rôm rả. Một số tài khoản cho rằng nếu đang bầu bí thì Đỗ Hà sẽ không ăn sắn, nên tin đồn mang thai hoàn toàn vô lý. Nhưng ý kiến này lập tức bị phản bác khi nhiều netizen khẳng định họ vẫn ăn sắn bình thường mà không gặp vấn đề gì.

Đỗ Hà vướng nghi vấn đã có em bé, nhưng kéo theo đó là tranh luận liên quan đến chuyện ăn uống

Câu chuyện Đỗ Hà có nên ăn sắn khi mang bầu trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng theo kinh nghiệm của các bà các mẹ thì nên kiêng kị việc ăn sắn trong giai đoạn đầu thai kỳ vì một số đặc điểm của loại củ này. Ý kiến này tiếp tục làm cuộc tranh luận thêm phần căng thẳng khi nhiều người cho rằng chuyện kiêng khem còn tùy cơ địa từng người. Có netizen còn khẳng định bản thân khi mang thai vẫn ăn sắn bình thường, nhưng cần sơ chế kỹ và ăn với số lượng phù hợp.

Dù mỗi người một ý, nhưng điểm chung là bình luận dưới clip của Đỗ Hà đang "náo loạn" hơn bao giờ hết. Điều trớ trêu là nàng hậu chỉ đơn giản đăng clip nấu ăn, không úp mở điều gì, nhưng cộng đồng mạng vẫn tranh luận rôm rả. Đến hiện tại, việc Đỗ Hà có tin vui hay không vẫn chỉ là nghi vấn một chiều từ netizen, chưa có bất kỳ tín hiệu xác nhận nào từ phía nàng hậu.

Có lẽ ngay cả Đỗ Hà cũng sẽ bất ngờ vì chuyện nấu nướng đơn giản của mình lại tạo nên cuộc tranh luận lớn như vậy

Sau thời gian dài yêu đương kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi lên xe hoa với thiếu gia của tập đoàn Sơn Hải. Cặp đôi đã tổ chức 2 đám cưới hoành tráng ở Quảng Trị và Hà Nội. Ngày vui của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Hà gây choáng vì sự quy mô, sang trọng.

Trong lễ cưới tại Hà Nội, Viết Vương nhắn nhủ vợ: "Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động.

Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh".

Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương kết hôn sau thời gian dài yêu đương kín tiếng

Từ sau khi kết hôn, mọi khoảnh khắc của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Cô được khen ngợi vì hình ảnh ngày càng chín chắn, sang trọng, đặc biệt là phong cách thanh lịch trong lễ cưới và loạt sự kiện trước khi về làm dâu nhà giàu.

Trên kênh TikTok có 1,3 triệu người theo dõi, Đỗ Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Trong vài khoảnh khắc, cô cũng cho chồng lên sóng và độ hot của nam doanh nhân không thua kém bà xã.