Một nhóm nữ Kpop bị tố đạo nhái TWICE - TXT, sỉ nhục Jennie (BLACKPINK), khẳng định đang hẹn hò với BTS

Hôm 30/4, nhóm nhạc Kpop đầu tiên trên thế giới đến từ Vương quốc Anh, vừa phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên Your Turn.

Được biết girlgroup này bao gồm 4 thành viên đến từ 3 quốc gia khác nhau là Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Anh. Họ đã tách ra khỏi mô hình nhóm nhạc Kpop truyền thống bằng cách tạo ra một concept đột phá, mở đường cho các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới tấn công thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Your Turn - KAACHI.

Tuy nhiên màn debut của nhóm sẽ chẳng có gì để tranh cãi nếu như MV Your Turn không bị phát hiện đã đạo nhái concept của TXT. Thậm chí, vũ đạo cho ca khúc Your Turn còn bị soi có điểm tương đồng với ca khúc Feel Special của TWICE.

Concept trong MV Your Turn bị tố giống với MV CROWN của "em trai" BTS.

Vũ đạo trong MV Your Turn cũng bị soi là đạo nhái của TWICE.

Sự việc càng căng thẳng hơn khi trong một video quảng bá của nhóm, các cô nàng bất ngờ nhắc đến Jennie (BLACKPINK) là "nữ hoàng lười biếng và thô lỗ". Chưa dừng lại ở đó, các thành viên còn tự ý "đẩy thuyền" và khẳng định họ đang hẹn hò với boygroup BTS. Đồng thời cho biết, họ đẳng cấp ngang ngửa với Hwasa (MAMAMOO).

Các thành viên KAACHI cười cợt khi đang xem màn trình diễn của Jennie (BLACKPINK).

Jennie (BLACKPINK) bị KAACHI chê bai bởi scandal trong quá khứ.

Girlgroup 4 thành viên còn tự cho rằng đang hẹn hò với BTS.

KAACHI còn so sánh đẳng cấp của nhóm ngang ngửa với Hwasa (MAMAMOO).

Trước làn sóng tranh cãi dự dội của người hâm mộ BLACKPINK, TWICE, BTS, MAMAMOO, hiện tại video quảng bá của KAACHI đã gỡ bỏ khỏi kênh YouTube chính thức. Ngoài ra, MV debut Your Turn cũng đã khóa phần bình luận cũng như phần like - dislike của antifan.