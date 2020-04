Lisa đâu chỉ làm HLV cho "Thanh xuân có bạn 2", màn comeback sắp tới của Somi cũng do "em út" BLACKPINK cố vấn

Tối 25/4, tập 5 show thực tế I AM SOMI do THE BLACK LABEL sản xuất đã chính thức lên sóng. Đúng như tiết lộ trước đó của Somi, BLACKPINK chính là khách mời xuất hiện trong tập này, tuy nhiên thay vì đầy đủ đội hình như mong đợi của khán giả thì Lisa là người duy nhất góp mặt trong I AM SOMI.

Trong tập này, Somi và Lisa đã khiến người hâm mộ không nhịn được cười bởi màn "ăn vụng" gà rán ngay trong phòng thu của Teddy, và khi bị nam producer phát hiện, các cô nàng không khỏi hoảng sợ bởi quy định khắt khe trong việc ăn uống của YG. Tuy nhiên thật may, Teddy đã phớt lờ chuyện này khiến Somi - Lisa thở phào nhẹ nhõm.

Biểu cảm hải hước của Lisa và Somi khi bị phát hiện đang ăn vụng ngay trong phòng thu.

Nam producer Teddy.

Cũng trong chương trình, "thiên thần lai" Somi đã đưa cho Lisa nghe qua giai điệu ca khúc mà cô chuẩn bị comeback. Tại đây, "em út" BLACKPINK đã có những lời nhận xét dành cho Somi. Mặc dù nhà sản xuất không bật mí nhiều về giai điệu của ca khúc này, tuy nhiên qua biểu cảm của Lisa có thể thấy cô nàng khá hài lòng cho màn trở lại của Somi.

Ngoài ra cũng trong chương trình, Teddy đã bất ngờ hỏi Somi về việc cô nàng đã đưa video vũ đạo của ca khúc mới này cho Lisa xem qua chưa. Lúc này, nữ thần tượng sinh năm 2001 cho biết đã chuyển video này cho Lisa để "đàn chị" tư vấn và chỉnh sửa.

Như vậy có thể thấy, Lisa không chỉ ghi điểm đối với khán giả bởi màn thể hiện xuất sắc trong chương trình Thanh xuân có bạn 2, mà "em út" BLACKPINK cũng đã xây dựng được thương hiệu, đẳng cấp cho riêng mình, khiến nhà sản xuất đình đám Teddy cũng phải nhờ cậy cô nàng tư vấn cho "gà cưng" của mình.

Đón xem tập 6 I AM SOMI sẽ được lên sóng vào thứ Bảy, ngày 2/5 trên trang chủ Naver và kênh YouTube của THE BLACK LABEL.