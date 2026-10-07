Một người chỉ tốn chưa đến 2 triệu tiền ăn mỗi tháng: 5 cách giúp bữa cơm vẫn đủ thịt cá, trứng sữa

Khi xem lại các khoản chi trong hai tháng gần nhất, người phụ nữ này nhận ra tổng tiền thực phẩm của hai vợ chồng chỉ khoảng 3,5–3,8 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi người chi chưa đến 2 triệu đồng/tháng cho chuyện ăn uống tại nhà.

Con số này khiến nhiều người ngạc nhiên bởi trong khoảng thời gian đó, chồng cô đang hồi phục sau chấn thương, khẩu phần thịt, trứng, sữa thậm chí còn nhiều hơn bình thường.

Cô cho rằng gia đình mình không cố ép tiền ăn xuống mức thấp nhất. Điều họ làm đơn giản là không trả tiền cho những thứ không thực sự cần thiết.

1. Có thể tự nấu thì hạn chế ăn ngoài

Nguyên tắc đầu tiên của gia đình là ưu tiên nấu ăn tại nhà.

Một suất cơm hoặc một món đặt qua ứng dụng hiện nay thường có giá từ 50.000–100.000 đồng, thậm chí cao hơn nếu cộng phí giao hàng. Hai người gọi một bữa khá đầy đủ rất dễ tiêu 150.000–250.000 đồng.

Trong khi đó, với khoảng 100.000 đồng nguyên liệu, nếu biết lựa chọn thực phẩm, một gia đình hai người hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa gồm món mặn, rau và canh, thậm chí còn dư nguyên liệu cho bữa sau.

Điểm quan trọng hơn là khi tự nấu, người ăn kiểm soát được lượng dầu, muối và gia vị.

Trong thời gian chồng bị chấn thương, cô đặc biệt chú ý đến chế độ ăn giàu đạm nhưng không quá nhiều dầu mỡ. Nếu liên tục ăn ngoài, điều này khó kiểm soát hơn rất nhiều.

Bởi vậy, cô không coi nấu ăn là một sự hy sinh để tiết kiệm tiền. Ngược lại, đây là cách vừa giảm chi phí, vừa chủ động sức khỏe.

2. Đồ ăn giao tận nơi chỉ dành cho những ngày thực sự cần

Gia đình cô không tuyệt đối nói không với việc gọi đồ ăn hay đi nhà hàng.

Nhưng hai khoản này không được xem là một phần mặc định trong cuộc sống hàng ngày.

Đồ ăn giao tận nơi chỉ được sử dụng vào những ngày quá bận, có việc đột xuất hoặc không thể nấu. Còn đi nhà hàng là một hình thức thay đổi không khí, có thể một hoặc hai lần mỗi tháng.

Điểm khác biệt nằm ở suy nghĩ: ăn ngoài để tận hưởng, không phải vì lười mở tủ lạnh.

Nhiều gia đình tiêu một khoản đáng kể mỗi tháng không phải vì thường xuyên ăn những nhà hàng đắt tiền, mà vì những đơn hàng nhỏ 70.000 đồng, 100.000 đồng hay 150.000 đồng lặp đi lặp lại.

Mỗi lần nhìn không lớn, nhưng cộng cuối tháng có thể thành vài triệu đồng.

3. Muốn giảm tiền ăn, hãy kiểm tra tủ lạnh trước khi đi chợ

Đây là thói quen cô cho rằng giúp mình tiết kiệm nhiều nhất.

Trước khi mua thực phẩm mới, cô luôn kiểm tra trong nhà còn gì.

Rau nào cần ăn trước? Thịt nào đang nằm trong ngăn đông? Có hộp đậu phụ, trứng hay nửa túi nấm nào sắp đến hạn sử dụng hay không?

Một lần tới nhà người thân, cô từng thấy tủ lạnh chất kín thức ăn. Nhưng khi lấy thử một gói thực phẩm, cô phát hiện nó đã hết hạn từ lâu.

Đây cũng là tình trạng khá phổ biến: tủ lạnh càng đầy chưa chắc gia đình càng tiết kiệm, đôi khi lại càng lãng phí.

Khi thực phẩm bị xếp sâu vào phía trong, chúng ta dễ quên mình từng mua chúng. Sau vài ngày, rau héo, thịt để quá lâu hoặc đồ đóng gói hết hạn và cuối cùng phải bỏ đi.

Vì vậy gia đình cô hiếm khi tích trữ quá nhiều.

Thông thường thực phẩm chỉ được mua đủ cho một đến ba ngày. Khi gần dùng hết mới mua thêm.

Cách này khiến tủ lạnh khá gọn, nhưng thực phẩm được quay vòng liên tục và rất ít món bị bỏ đi.

4. Không nhất thiết phải mua mọi thứ với giá niêm yết

Một cách khác giúp giảm tiền thực phẩm là chú ý đến những mặt hàng đang được khuyến mại.

Nếu siêu thị gần nhà giảm giá một loại rau, thịt hoặc cá vẫn còn tươi, cô sẽ ưu tiên món đó rồi mới nghĩ xem hôm nay nấu gì.

Ví dụ, thay vì bước vào siêu thị với suy nghĩ: “Hôm nay nhất định phải ăn món A”, cô nhìn những nguyên liệu đang có giá tốt và tự hỏi: “Với những thứ này mình có thể nấu món gì?”.

Nếu gặp một loại nguyên liệu chưa biết chế biến, cô tìm ngay công thức trên mạng.

Sự linh hoạt này tạo ra khác biệt khá lớn.

Một gia đình luôn quyết định thực đơn trước rồi mua đúng nguyên liệu bằng mọi giá thường phải chấp nhận mức giá tại thời điểm đó. Ngược lại, nếu có thể thay đổi món ăn dựa trên thực phẩm theo mùa và mặt hàng đang giảm giá, chi phí sẽ dễ kiểm soát hơn.

Tất nhiên, giảm giá không có nghĩa là mua thật nhiều.

Nguyên tắc vẫn là: chỉ mua lượng mình chắc chắn sẽ ăn hết.

5. Thực phẩm bổ dưỡng không đồng nghĩa với thực phẩm đắt tiền

Một quan niệm khác mà cô thay đổi sau nhiều năm quản lý chi tiêu là: muốn ăn đủ chất không nhất thiết phải mua nguyên liệu đắt tiền.

Trong thời gian chồng cần tăng cường protein, cô tìm hiểu và nhận ra rất nhiều nguồn đạm chất lượng có giá khá dễ chịu: thịt nạc, ức gà, trứng, sữa, cá nước ngọt, đậu phụ và các sản phẩm từ đậu.

Một hộp đậu phụ chỉ khoảng 10.000–20.000 đồng nhưng hoàn toàn có thể trở thành một món ăn cho hai người.

Trứng cũng là nguồn protein dễ sử dụng và dễ kết hợp. Ức gà thường rẻ hơn một số phần thịt khác. Các loại cá phổ thông như cá rô phi, cá nục, cá basa hay cá trắm cũng có thể cung cấp một bữa ăn giàu đạm với chi phí hợp lý.

Điều tương tự xảy ra với trái cây.

Không phải loại trái cây có giá vài trăm nghìn đồng/kg mới được coi là tốt cho sức khỏe. Cam, ổi, chuối, đu đủ hay thanh long đúng mùa đều có thể cung cấp vitamin và chất xơ với giá thấp hơn nhiều.

Thực phẩm đắt tiền có thể đem lại trải nghiệm ngon miệng hoặc đáp ứng sở thích cá nhân, nhưng giá cao không đồng nghĩa với giá trị dinh dưỡng tăng tương ứng.

Chưa đến 2 triệu tiền ăn/tháng không phải công thức cho tất cả mọi người

Mức chi tiêu của mỗi gia đình phụ thuộc vào nơi sống, khẩu phần, số thành viên, giá thực phẩm và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, chưa đến 2 triệu đồng/người/tháng không phải con số ai cũng cần cố đạt được.

Điều đáng tham khảo nằm ở cách quản lý.

Gia đình này không tiết kiệm bằng cách cắt thịt cá khỏi bữa ăn hay ngày nào cũng ăn một món. Họ giảm tiền bằng năm việc rất cơ bản: nấu ăn nhiều hơn, hạn chế gọi đồ, không tích trữ quá mức, ưu tiên nguyên liệu có giá tốt và chọn thực phẩm dựa trên giá trị dinh dưỡng thay vì giá tiền.

Cuối cùng, khoản tiền lãng phí nhất trong căn bếp đôi khi không nằm ở món đắt tiền.

Nó nằm ở bó rau héo phải vứt đi, miếng thịt bị quên trong ngăn đông, hộp thức ăn đặt về nhưng ăn không hết và những lần mở ứng dụng giao đồ ăn chỉ vì “hôm nay ngại nấu”.

Nếu giảm được những khoản này, tiền ăn hàng tháng có thể thấp hơn đáng kể mà chất lượng bữa cơm chưa chắc phải giảm theo.