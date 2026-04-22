Thực trạng nhức nhối

Hiện nay, không khó để bắt gặp các bài đăng lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng trên các hội nhóm mạng xã hội. Các đối tượng thường đưa ra mức giá thu mua dao động từ 100.000 đồng đến 1.500.000 đồng cho mỗi một tài khoản. Người bán thường nghĩ đơn giản rằng việc bán một tài khoản ngân hàng trống không có tiền thì sẽ không sao. Tuy nhiên, họ không lường trước được rằng, những tài khoản này ngay lập tức được các nhóm tội phạm công nghệ cao sử dụng làm công cụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng như:

- Nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Làm kênh trung chuyển để tẩu tán tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.

- Phục vụ cho các đường dây đánh bạc trực tuyến.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng không chỉ là hành vi tiếp tay cho tội phạm mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Cơ quan Công an đã và đang vào cuộc quyết liệt để triệt phá các đường dây này.

Cảnh báo cho thuê tài khoản ngân hàng - Ảnh: CA Ninh Bình

Quy định của pháp luật về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng

Dưới góc độ pháp lý, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán (tài khoản ngân hàng) bị nghiêm cấm. Cụ thể, theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng:

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng: Đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản đến dưới 10 tài khoản.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng: Đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản trở lên.

Đặc biệt nghiêm trọng hơn, nếu hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có số lượng lớn hoặc thu lợi bất chính cao, đối tượng vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam và phạt tiền đến 500 triệu đồng.

Để bảo vệ an toàn cho bản thân và góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội, cơ quan Công an đề nghị mọi người dân:

1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

2. KHÔNG đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng cho người khác.

3. BẢO MẬT tuyệt đối giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND) và các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng cá nhân.

4. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, cần BÁO NGAY cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.